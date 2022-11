L’oroscopo prevede che 2 segni troveranno presto l’amore duraturo

Inutile girarci intorno. Noi dell’Ariete non sempre siamo pronte a far fronte a certe situazioni. Anche solo una risposta maleducata della vicina ci lascia a bocca chiusa. Il che ci fa star male, fantasticando su come avremmo potuto rispondere. Dovremmo, invece, imparare a tirare fuori gli artigli, perché nei prossimi giorni ne avremo bisogno.

Non si capisce perché il Toro sia sempre alla ricerca di conferme da parte degli altri. Non crediamo in noi stesse al punto da essere sempre condizionate da cosa pensano le amiche? Basta con questa dipendenza. Impariamo ad avere più fiducia in noi stesse e a preoccuparci meno del giudizio delle altre.

Le donne nate sotto il segno dei Gemelli avrebbero una gran voglia di ritagliarsi del tempo per se stesse. Magari praticare qualche sport per tonificare il corpo. Peccato che la casa, i figli e il marito non ci aiutino, obbligandoci sempre alla rincorsa. Il che non ci rende per nulla felici. Anzi, ci stiamo chiudendo in noi stesse.

Vergine e Leone avranno problemi, ma li gestiranno in maniera differente

L’oroscopo prevede che 2 segni troveranno presto l’amore e uno di questi è proprio il Cancro. Merito di una nostra cara amica ritrovata questa estate che organizzerà una cena a casa sua dove incontreremo un single. Che è davvero affascinante ed interessante, anche se parla un po’ troppo. Fingiamo di essere interessate a tutto quello che dice. Ne varrà la pena.

Per le donne Leone, la prossima settimana non scorrerà con latte e miele. Ovvero, sarà ricca di piccoli fastidi capaci di alterare il nostro umore. E già a noi basta veramente poco per rispondere piccate a chiunque. Il problema è che tutto questo lo porteremo a casa e il nostro partner non ha voglia di stare zitto e sopportare.

Problemi che avrà anche la Vergine che, però, a differenza del Leone, saprà cavalcarli al meglio. Mostrando agli altri un carattere risoluto e inaspettato. Un bel biglietto da visita anche sul lavoro per una promozione che potrebbe presto arrivare. E saper gestire le piccole crisi ci aiuterà anche in amore, dove siamo noi la parte forte.

Troppa timidezza non aiuta la donna Scorpione e troppa determinazione non giova alla Sagittario

Che noiose che stiamo diventando, noi della Bilancia. È proprio necessario cercare il pelo nell’uovo in ogni situazione. Ci fa passare come delle zitelle inacidite che, in realtà, non siamo. È solo il nostro modo di vedere tutto nero o bianco. Per noi il grigio è intollerabile, ma bisogna saper scendere a compromessi.

A differenza del maschio nato sotto il segno dello Scorpione, spavaldo e traditore, noi non siamo così. Anzi, la nostra timidezza, spesso, finisce per penalizzarci. Soprattutto in amore, quando chi ci fa battere il cuore ci viene sottratto da altre più intraprendenti. Quindi, nei prossimi giorni, le stelle prevedono un incontro importante: vediamo di lasciare la timidezza a casa, perché potrebbe essere quello giusto.

A differenza della donna Scorpione, quella Sagittario sa rischiare e non poco. A volte anche troppo, perché poi risalire diventa difficile. Nei prossimi giorni, poi, saremo alle prese con una decisione importante. L’istinto ci direbbe di prendere una certa direzione, ma faremmo bene a confrontarci prima con chi ci vuole bene.

L’oroscopo prevede che 2 segni troveranno presto l’amore e un ritorno dal passato per la donna Acquario

Le Capricorno non stanno vivendo un gran momento, dal punto di vista sentimentale. Le cose non vanno bene, ma questo logorarsi a vicenda ci sta distruggendo. A volte, le famose pause di riflessione da prendere potrebbero essere salutari. E, in questo caso, dovremmo farlo anche noi per capire meglio se valga la pena andare avanti.

L’Acquario resterà stupito guardando i suoi social. Qualcuno dal passato ci ha mandato la sua richiesta di amicizia e la cosa ci incuriosisce. Lo avrà fatto solo come gesto normale o vuole riallacciare? Anche perché è stato un amore importante per la nostra vita e questo suo gesto ci lascerà per giorni con la testa sollevata, fantasticando.

La donna Pesci ha deciso di cambiare vita. Iniziando dal look per sembrare più giovani. Con un occhio al peso forma che non guasta mai. Molto bello e apprezzabile. Però, attenzione a non sconvolgere troppo chi ci sta intorno e che ci voleva bene per come eravamo. Siamo sicure che questa nostra nuova “io” piacerà ancora?