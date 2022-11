4 esercizi facilissimi che potrebbero rassodare e alzare i glutei senza allenamenti estenuanti

Un sedere poco tonico e floscio alla vista non è il miglior biglietto da visita con cui mostrarsi in giro. Un’alimentazione scorretta e lo scarso esercizio fisico potrebbero favorirlo, rendendoci meno attraenti. Certo, ogni tanto qualche dolce veloce fatto da noi potremmo anche concedercelo. Ciò che conta è non esagerare ma riuscire a trattenersi.

Per snellire il fondoschiena che ormai sembra lontano dall’essere sodo come vorremmo, potremmo affidarci all’allenamento. Ma non si tratterebbe di un piano faticoso che farebbe spendere ore del nostro tempo. Bensì di una rapida serie di 4 esercizi facilissimi che potrebbero rassodare quella parte del corpo che abbiamo paura di esibire.

Due abitudini sane per avere un bel sedere e un fisico snello

Molti credono forse che per raggiungere il traguardo del fisico piatto debbano allenarsi duramente e a più non posso. Purtroppo, non è così. L’allenamento dovrebbe svolgersi in base alla nostra abilità e dovremmo accompagnarvi una dieta equilibrata.

Chiediamo all’esperto nutrizionista di farci un piano alimentare bilanciato, che eviti i deficit di calorie eccessivi. Facciamo attenzione ai regimi ipocalorici e iperproteici, che potrebbero incidere negativamente sul corpo e non dare i risultati sperati.

Per quanto riguarda l’attività fisica, dovremmo cercare di rendere il nostro allenamento più completo possibile. Ciò significa che al rafforzamento muscolare dovremmo abbinare una componente aerobica. Corsa, cyclette e camminata sarebbero perfette al riguardo. E prima di iniziare qualsiasi tipo di training, non esitiamo a rivolgerci al medico di fiducia per verificare il nostro stato di salute.

Come fare 4 esercizi facilissimi che potrebbero rassodare il lato B da casa

È il momento di entrare in azione. Mettiamoci in salotto o nella camera che abbiamo finito di arredare e iniziamo l’allenamento. Dopo un breve riscaldamento per evitare guai muscolari, cominciamo eseguendo qualche serie di donkey kicks. Partiamo a gattoni, con le gambe parallele e appena divaricate. Prendiamo fiato e, mentre espiriamo, allunghiamo indietro la gamba destra. Teniamo il ginocchio piegato e la schiena sempre dritta. Facciamo una decina di ripetizioni prima di passare alla sinistra.

Proseguiamo col bridge. Ci mettiamo stavolta in posizione supina, con le ginocchia flesse e le piante dei piedi ben aderenti al suolo. Inspirando alziamo i fianchi e contraiamo i glutei, tenendo le braccia distese a terra. Cerchiamo di resistere così per qualche secondo, senza inarcare il dorso, poi torniamo alla posizione di partenza. Eseguiamo 3 serie da 20 ripetizioni ognuna per completare l’esercizio.

Affondi e squat per finire

Ora proviamo a fare qualche affondo inverso. Partiamo in posizione eretta, coi piedi paralleli alle anche e le mani appoggiate sui fianchi. Mentre concentriamo il peso sul piede sinistro, portiamo indietro quello destro. Appoggiamo la pianta al suolo, ma teniamo alto il tallone. Scendiamo con la gamba destra, fino a formare un angolo retto con entrambe le ginocchia. Infine, torniamo in posizione iniziale contraendo bene i glutei. Le ripetizioni da eseguire sono 10 per ciascuna delle 2 serie.

Per fare i classici squat iniziamo invece in piedi, con le mani tese in avanti. Quindi, scendiamo coi fianchi, portando le ginocchia a 90 gradi e le cosce parallele al pavimento. Restiamo in posizione un paio di secondi, poi risaliamo e ripetiamo. Eseguiamo 2 serie da 8 ripetizioni per cominciare.