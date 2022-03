Con l’arrivo di aprile iniziano a salire le temperature e si comincia a pensare all’estate, alle vacanze e al mare. Ovviamente, quasi tutti cominciano a pensare come farsi trovare preparati alla prova costume. Questo è il momento per iniziare a rimettersi in forma ed arrivare pronti all’appuntamento con la spiaggia o col bordo piscina. Dal Regno Unito arriva un espediente alimentare che potrebbe aiutare a bruciare calorie più velocemente.

Le due strade maestre per bruciare i grassi accumulati nell’inverno sono l’attività fisica e una corretta alimentazione. Per perdere i chili di troppo e asciugare il nostro corpo, non è necessario fare sacrifici immani, basta adottare delle semplici abitudini. Il primo segreto per perdere peso è aumentare il metabolismo. Chi fa attività fisica regolare avrà un metabolismo basale maggiore. Ovviamente anche il cibo ha la sua importanza. Ci sono alimenti che più di altri fanno bruciare calorie e possono far dimagrire più in fretta.

Un segreto per riuscire a ottenere i risultati voluti è quello di darsi degli obiettivi. Individuare il peso ideale che si vuole raggiungere aiuterà a pianificare una strategia per il raggiungimento di quell’obiettivo. Una strategia efficace che permette di tagliare il traguardo prefissato, passa attraverso 4 step che facilitano il raggiungimento del successo, in ogni campo.

Questo trucco ingegnoso per perdere peso potrebbe far bruciare più grassi facilmente tornando in perfetta forma pronti alla prova costume

Nel Regno Unito Richie Howey è considerato un guru delle tecniche di dimagrimento. I suoi consigli sono seguiti da milioni di persone. Secondo Howey si può velocizzare la perdita di peso e bruciare più grassi senza grossi sacrifici ma con piccole modifiche alle abitudini quotidiane.

Per esempio, lui consiglia di ridurre l’assunzione delle calorie sostituendo le bevande gassate e zuccherine con quelle diet o light. Howey suggerisce a chi non vuole rinunciare al pane e alla pasta di preferire a questi alimenti quelli integrali. Anche la sostituzione di fritti e dolci con grigliature e frutta, potrebbe aiutare a ridurre di molto il consumo di calorie.

Tuttavia, secondo Howey un espediente che potrebbe fare la differenza nella perdita di peso è quello del consumo di acqua. Per il guru del dimagrimento questo trucco ingegnoso per perdere peso darà più energie ed aiuterà a bruciare più calorie. Infatti, un bicchiere d’acqua prima del pasto, durante e dopo, abbasserebbe il senso dell’appetito, riempiendo lo stomaco. Bere più acqua durante i pasti farebbe sentire più sazi e quindi indurrebbe a mangiare meno.

Approfondimento

