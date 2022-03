L’Italia è ricca di borghi di origini medioevali, con caratteristiche particolari che ne fanno dei paesi unici. Un borgo, purtroppo poco conosciuto, è stato eletto il più bello d’Italia dopo quello di Gangi in Sicilia per una caratteristica quasi unica. Andiamo alla scoperta di questo splendido luogo dove fare una tappa è quasi obbligatorio.

Molti borghi in Italia sono splendidi, ma poco conosciuti e visitati perché molti preferiscono le città più grandi, eppure alcuni di questi paesi sono dei veri e propri gioielli architettonici che nascondono bellezze inaspettate.

Il perfetto stato di conservazione ci fa fare un salto indietro nel tempo di secoli molto più che nelle rinomate e affollate città storiche. È il caso di una città medievale perfettamente conservata a sud ovest di Firenze. La città di Dante, Michelangelo, Leonardo, Lorenzo il Magnifico e di moltissimi geni del Rinascimento, non ha rivali al mondo per bellezza e storia. Ma per chi ama le atmosfere medioevali non potrà fare a meno di visitare questo borgo perfettamente conservato tra i più belli in Italia.

Un borgo meraviglioso e suggestivo con spiagge incontaminate e mare cristallino per un fine settimana, oppure per una vacanza indimenticabili

Purtroppo i borghi più piccoli pur essendo bellissimi soffrono della celebrità di città più famose. Per esempio, la Sardegna è rinomata per le sue località balneari come San Teodoro, la Maddalena, la penisola dell’Ogliastra, Olbia, Cagliari, Villasimius, ecc. In quest’isola sono battutissime le città sulle coste del nord, dell’est e del sud ma meno visitate sono quelle dell’ovest, con qualche eccezione. Tutti conoscono Alghero e molti la visitano quando si trovano nel nord della Sardegna ma pochi conoscono Bosa.

Questo è un borgo meraviglioso e suggestivo che si trova sulla costa occidentale dell’isola a metà strada tra Oristano ed Alghero. Una nota trasmissione televisiva di viaggi e turismo della Rai lo ha incoronato come secondo miglior borgo più bello d’Italia. Questa splendida cittadina sorge alle foci del Temo, l’unico fiume navigabile della Sardegna, in un paesaggio collinare incantevole. Ma ciò che rende questo borgo quasi unico è una caratteristica molto particolare. Le case che sorgono nel centro sono di mille colori. Il colpo d’occhio è molto simile a quello che si ha guardando i paesini delle Cinque Terre come Portofino.

Inoltre per chi ama il mare meraviglioso della Sardegna attorno a questo borgo poco conosciuto potrà trovare 40 km di spiagge incontaminate. Le acque davanti a Bosa sono un paradiso anche per i subacquei che possono trovare fondali ricchi di coralli. Questo borgo vale non solo una visita in giornata ma anche una vacanza su spiagge meravigliose lontane dalla folla mondana delle più celebri.

Approfondimento

