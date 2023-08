3 soluzioni naturali ed economiche per allontanare i gechi da casa e giardino senza far loro del male

I gechi sono piccoli rettili molto utili perché si nutrono di mosche e zanzare. Tuttavia, molte persone provano ribrezzo alla loro vista. Vediamo quindi alcuni metodi naturali per liberarcene in maniera definitiva ma senza far loro del male.

I compagni delle nostre estati sono gli insetti. Oltre a zanzare, api e vespe, ad invadere i nostri giardini ci sono anche altri animaletti, come formiche, lucertole e scarafaggi. Molte persone hanno la fobia verso alcuni di questi animali. Indipendentemente da ciò, che è un fattore del tutto personale, ve ne sono alcuni che sono pericolosi perché pungono e, in alcuni soggetti, possono portare reazioni allergiche anche gravi. Altri insetti, poi, nuocciono alle piante di orto e giardino. Per tutti questi motivi, occorre conoscere i metodi per poterli tenere alla larga.

Cosa sono i gechi e come riconoscerli

In questo articolo ci occuperemo in maniera specifica dei gechi. Piccoli rettili dall’aspetto simpatico. Basti pensare che molti lo scelgono come soggetto per il tatuaggio. Più piccoli rispetto alle lucertole, i gechi sono corti e paffutelli. Il loro corpo è cosparso di macchioline e non hanno la coda. In genere compaiono la sera e di notte. Si arrampicano agilmente con le loro zampette dotate di una specie di ventosa. Di solito li notiamo sulle pareti in alto o sul soffitto. Fanno anche un verso simile ad uno squittio.

In natura, i gechi sono molto utili perché si nutrono di mosche, zanzare e falene. Tuttavia, nonostante questa grande utilità, molte persone non apprezzano di averli nelle vicinanze. Per cui vi indicheremo alcuni metodi per allontanare dalle nostre abitazioni questi simpatici animali. Tutti i metodi che indicheremo sono estremamente economici. Infatti, prevedono l’utilizzo di alimenti che abbiamo già sicuramente nella nostra dispensa. E, coi tempi che corrono, in cui un occhio al portafoglio è sempre d’obbligo, è di sicuro un grande vantaggio.

3 soluzioni naturali ed economiche per allontanare i gechi

Il primo metodo che vi suggeriamo consiste nel distribuire in punti strategici dei gusci d’uovo in pezzi grossolani. Alla sola vista, i gechi fuggiranno alla svelta! L’importante è ricordarsi di non lasciar invecchiare troppo i gusci ma di sostituirli ogni tre settimane circa. Altro metodo efficace è quello di preparare una soluzione a base di acqua e peperoncino. Travasare questo composto in un contenitore spray e spruzzarlo nei punti in cui avete notato qualche geco. In via preventiva, sarà utile sapere che i luoghi più gettonati sono a ridosso dei muri, sui davanzali e vicino all’ingresso di porte e finestre. Il peperoncino è irritante sia per i gechi ma anche per gli uomini. Per questo è importante non esagerare con le dosi!

Anche la cipolla svolge un effetto irritante sui gechi. Basta allora tagliarne alcune fettine sottili e sistemarle nelle zone preferite da questi animaletti. Ecco, quindi, quali sarebbero le 3 soluzioni naturali ed economiche per allontanare i gechi. Facili da reperire e molto economiche.