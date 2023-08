5 sandali alla moda per l’estate 2023, ecco le calzature economiche e richiestissime nei negozi!

Con l’estate arriva il momento di tirare fuori dalla scarpiera i nostri sandali. Ma conosci i modelli più di tendenza per la stagione calda? Ecco le calzature che fino a settembre vedremo ai piedi di molte.

Quando il caldo imperversa e non lascia tregua, la parola d’ordine diventa “libertà”. Per fortuna, la moda sa adeguarsi alle situazioni e propone pezzi eleganti che rispettino i piedi. I sandali sono la tendenza del momento, che terrà compagnia per un altro paio di mesi. Ma quali sono i modelli a cui non bisognerebbe rinunciare attualmente? Ecco 5 sandali alla moda per l’estate 2023 per tutti i gusti. Per camminare in città o sul lungomare con la certezza di stare al passo coi tempi e non sfigurare.

5 sandali alla moda per l’estate 2023 che devi avere

Le tipologie tra cui scegliere sono tante e le vetrine dei negozi ne espongono sempre di diverse. Ma una delle certezze di quest’estate sono i sandali ugly. Sono quelle calzature dalla suola solitamente in gomma e irregolare. Il vero vantaggio, oltre alla comodità, è che si abbinano con tutto: dai jeans fino agli abiti da sera, fanno sempre il loro effetto. Tanto che non te ne stancherai facilmente. A dettar legge sulle passerelle ci pensano anche i sandali con zeppa slim. Sono un ritorno dagli anni 2000 e propongono una suola più ridotta nelle dimensioni. Non hanno nulla a che vedere con le scarpe platform o i tacchi chunky. Piuttosto, sono l’oggetto ideale per permettere agli stilisti di dar sfogo alla creatività.

Chi ama il denim, poi, sarà felice di sapere che si indossa pure ai piedi. I sandali in jeans, infatti, sono una tendenza che sta prendendo sempre più forma nel campo della moda. Sempre sull’onda dei 2000, si intrecciano modelli flat a quelli con plateau, senza perdere mai di fascino e stile.Da segnalare i sandali bassi di Bershka a 19,99 €, o quelli di Pull&Bear con tacco, in offerta a 15,99 €.

Eleganza e minimalismo con fibbie e cinturini

L’eleganza classica e minimalista, invece, è un punto di forza dei sandali con cinturino. Sono i modelli con fibbie che mantengono i piedi liberi e belli in vista. Danno vita a un look sobrio e dal sapore vintage. Quelli neri sono un must, ma ti impressionerà anche la variante oro. Quelli di Lora Ferres con fascia intrecciata si trovano a un prezzo di soli 13,49 €.

Infine, chiudiamo con l’ennesimo ritorno dal passato: i sandali granchio. Direttamente dagli anni ’90, sono la calzatura perfetta per passeggiare in spiaggia. Tuttavia, sembrano imporsi anche nello stile urbano, sia in plastica che in pelle. Tra i più convenienti segnaliamo quelli di Asos Design (16,50 €) e Toni Pons Cuba (35 €).

Come togliere il sudore dai plantari con un rimedio della nonna

In estate sudare è normale. Purtroppo, però, c’è il rischio che i piedi umidi macchino le calzature. Per non parlare dei cattivi odori che potrebbero impregnare la parte interna! Per fortuna, possiamo rimediare facilmente e in modo naturale. Per le macchie più facili, potrebbe bastare un risciacquo con acqua e sapone. Insistendo con uno straccio imbevuto dovremmo vedere l’alone schiarirsi poco alla volta, fino a scomparire.

Se, invece, vogliamo eliminare anche la puzza, possiamo affidarci a prodotti come borotalco e bicarbonato. Bisognerà spargerne una piccola dose sulla superficie e lasciarla agire una notte. La mattina seguente, potrai togliere gli eventuali residui con l’aiuto di una spazzola.