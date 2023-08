Zanzare, come non farsi pungere? Ecco cosa funziona davvero: i repellenti più efficaci e quelli inutili

Zanzare, come non farsi pungere-Foto da pexels.com

Nelle calde notti estive difendersi dalle zanzare sembra quasi impossibile. Infatti, tanti rimedi utilizzati e largamente diffusi risolvono solo in parte il problema. Come difendersi? Ecco cosa funziona davvero.

Se le zanzare ti tormentano e ti costringono a notti insonni, allora sicuramente le hai provate tutte. Per renderti conto che i rimedi naturali, anche se da preferire, non sempre funzionano. Avrai mangiato aglio sperando che ti lasciassero in pace. Oppure hai riempito il balcone di timo, lavanda e gerani ma con risultati modesti, se non quello di avere un balcone fantastico. Quando sei facile preda delle zanzare, i rimedi naturali potrebbero non essere sufficienti. Ecco cosa fare per risolvere il problema una volta per tutte.

Perché le zanzare pungono proprio te?

Le zanzare scelgono le loro prede. Questo è un dato scientificamente dimostrato con tanto di spiegazioni. Sono molto attratte dal sudore e dall’odore che il nostro corpo emana. Un profumo che deriva dai batteri che vivono sulla pelle e dalle sostanze chimiche prodotte dal nostro organismo, un mix che risulta delizioso al sensibile olfatto delle zanzare.

Ovviamente non tutti gli odori sono graditi allo stesso modo. Sembra che le persone sudate siano più appetibili, così come quelle in sovrappeso. Altre prede preferite pare siano le persone con un alto tasso di colesterolo o quelle che hanno appena bevuto birra. Ma come difendersi?

I repellenti

Zanzare, come non farsi pungere? Se i rimedi naturali con noi non funzionano, l’unica arma rimasta è il repellente sintetico, anche se non se ne deve abusare. Secondo gli esperti, sono particolarmente efficaci i composti a base di dietiltoluamide, noto anche come Deet. Si tratta di una sostanza chimica usata in agricoltura contro i parassiti e sviluppata dall’esercito americano durante la seconda guerra mondiale.

Possiamo usare i repellenti a base di Deet direttamente sulla pelle o sui vestiti. Hanno un odore non gradevole per le zanzare e le tengono lontane. Sono efficaci anche contro altri insetti come pulci, mosche e zecche.

Zanzare, come non farsi pungere?

Altri repellenti efficaci sono quelli a base di icarina, una sostanza sintetica sviluppata più recentemente, negli anni Ottanta. L’icarina è leggermente meno efficace del Deet, ma non provoca irritazioni e risulta adatta anche per i bambini. L’unico repellente a base naturale a cui gli esperti hanno riconosciuto una certa efficacia è una sostanza estratta dall’eucalipto, il paramatandiolo, noto anche come citrodiol. Protegge meno dei repellenti sintetici e per meno tempo, un paio d’ore al massimo, ma è adatto anche ai bambini di età superiore ai tre mesi. Nell’uso dei repellenti gli esperti raccomandano di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite nel foglio illustrativo.

Infine, una semplice precauzione da prendere a cui forse non diamo sufficiente peso potrebbe allontanare le zanzare dalla nostra abitazione. Dovremmo fare attenzione a evitare ristagni di acqua nei vasi o in giardino. Le zanzare infatti hanno un raggio d’azione di circa cento metri e se non forniamo loro luoghi in cui proliferare, forse staranno alla larga dalle nostre case.