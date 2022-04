Con l’arrivo della primavera si può finalmente tornare a sfruttare lo spazio esterno alla casa. Chi ha la fortuna di possedere un terrazzo può godersi degli attimi di relax e tranquillità da solo o con gli amici.

Questo potrebbe essere proprio il momento giusto per dare una sistemata al nostro outdoor. Senza spendere un patrimonio, vedremo come arredare un terrazzo di pochi mq e trasformarlo in un salottino niente male. Il tutto riciclando materiali che sicuramente stavamo per gettare nella spazzatura.

L’utilità del fai da te

Sfruttando le tecniche del riciclo creativo possiamo ridare vita e abbellire angoli della casa spenti e incolori. Il tutto senza dovere andare in negozio a spendere soldi per ogni componente d’arredo che ci interessa. Per questi motivi e altri ancora dovremmo dare una chance al fai da te.

Il discorso vale anche per il nostro terrazzo, che deve farsi trovare pronto per il resto della bella stagione. Con pochi ma indispensabili oggetti della casa potremo fare colpo sugli ospiti e meravigliarci noi stessi di quanto siamo creativi e originali.

Come arredare un terrazzo di pochi mq e risparmiare con queste magnifiche idee per riciclare oggetti che tanti butterebbero

Se c’è un componente che non può mancare su un terrazzo che si rispetti è qualche bellissimo vaso di fiori. Per arredare, però, non useremo i classici contenitori in terracotta, ma degli strumenti piuttosto alternativi. Per esempio, recuperiamo qualche paio di guanti o dei cappelli, appendiamoli al muro e riempiamoli di terriccio. Basterà interrarvi i fiori che preferiamo per creare delle splendide fioriere riciclate.

Allo stesso modo, potremmo sfruttare qualche annaffiatoio usato o le cassette in legno del vino. E per un maggior tocco di classe, anche la vecchia cassettiera può diventare il contenitore perfetto per le piante.

Proseguiamo posizionando magari un comodo divano fatto con materiali di riciclo. Disponiamo dei bancali o qualche pallet a semicerchio, dopo averli riverniciati. Completiamo con qualche cuscino colorato e godiamoci un po’ di riposo.

E perché non sistemare al centro un bel tavolino per appoggiare bibite o snack? Basterà mettere una lastra di vetro su qualche vecchio pneumatico ed ecco il nostro pratico ripiano. Per finire, non dimentichiamoci di offrire un minimo di illuminazione al nostro open space per le serate in compagnia. Sistemiamo qualche candela dentro i barattoli di alluminio o vetro vuoti e prepariamoci a mostrare a tutti il nostro fantastico terrazzo!

