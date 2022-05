Proteggono la pelle e leniscono il prurito, sono abiti fatti con un tessuto che arriva dal mare e li indossa Laura Pausini all’Eurovision

Tutto pronto per la prima di stasera dal PalaOlimpico di Torino. Si alza il sipario sull’«Eurovision song contest» e in apertura la cantautrice Laura Pausini ha promesso un omaggio imperdibile a Raffaella Carrà. Il trio chiamato in ballo per la conduzione con la cantante de «La solitudine» del lontano 1993, mostra grande sinergia. Con la Pausini ci saranno Mika e Alessandro Cattelan.

Cosa indosserà Laura

Come ogni kermesse che si rispetti, oltre la canzone sarà posta attenzione anche alla scenografia e agli abiti. Abbiamo scoperto che tra gli altri, Laura Pausini indosserà degli abiti disegnati dagli studenti dell’ITS Tam di Biella. Si tratta di capi nati dalla collaborazione con la stilista Alessandra Defranza e realizzati in Seacell.

Proteggono la pelle e leniscono il prurito. Il Seacell è una fibra naturale destinata a far innamorare molte donne. Si ricava dalle alghe Kelp provenienti dalle sponde degli Oceani. In realtà tale fibra è stata ricavata la prima volta oltre dieci anni fa dal designer italiano Alberto Zanrè. Poi non se ne era parlato più tanto. Oggi ritorna in auge perché sposa in pieno il concetto di sostenibilità e fa anche bene alla pelle soprattutto se particolarmente sensibile.

La peculiarità di tale fibra sta nel fatto che a contatto con la pelle rilascerebbe proprietà antinfiammatorie, decongestionanti e tonificanti. Protegge dai raggi UV e sarebbe in grado di assorbire circa il 50% del sudore. Tra l’altro pare sia resistente alle alte temperature, quindi, può essere lavato in lavatrice e stirato come un normale capo in cotone. L’aspetto rivoluzionario sta nel fatto che oltre ad essere prodotto in maniera ecosostenibile, fa bene all’epidermide. E li indosserà Laura Pausini all’Eurovision. Un omaggio al talento e alla ricerca italiana, al tessile e al Made in Italy.

