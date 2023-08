È il cane da appartamento piccolo e intelligente da adottare e mantenerlo non costa molto

Un buon cane dovrebbe fare compagnia e obbedire al padrone. Meglio ancora se non facesse spendere troppi soldi per le cure. La razza in questione è perfetta per chi cerca queste prerogative in un animale domestico. Vediamo di quale si tratta e perché te ne innamorerai a prima vista.

La gioia che è in grado di portare in casa un animale domestico è innegabile. Di solito, chi desidera un fedele compagno da coccolare, compra un tenero cagnolino. Prima dell’acquisto o dell’adozione, però, dovremmo ricordare che non tutte le razze sono uguali. Né dal punto di vista della taglia, né sotto l’aspetto economico. Alcuni cani, infatti, si mantengono con molta facilità e questo consente di incorrere in spese minori. Vediamo proprio uno di questi esemplari, che arriva dalla lontana Scozia e vivacizzerà tutto l’ambiente.

È il cane da appartamento piccolo e intelligente che farà risparmiare tempo e denaro

Tra le razze canine che non possiamo lasciarci sfuggire per simpatia e facilità di gestione c’è il West Highland White Terrier. È un pelosetto di taglia piccola, dal musetto buffo e il carattere esuberante. I suoi estimatori lo chiamano “Westie” in tono famigliare e lo si ricorda per le apparizioni in alcuni spot pubblicitari. Fisicamente è una presenza per nulla ingombrante: raggiunge i 30 cm d’altezza e non passa i 10 kg. Il pelo, lungo e ruvido, è rigorosamente di colore bianco. Il corpo è compatto, mentre la testa leggermente arrotondata. Gli occhi sono scuri e le orecchie puntano all’insù.

Il West Highland White Terrier è il cane d’appartamento piccolo e intelligente che ama la compagnia degli umani. Al contrario, potrebbe non gradire la presenza di altri cani o gatti. Il suo vero vantaggio, tuttavia, è la facilità col quale si può mantenere. Prezzo d’acquisto a parte, che può andare dagli 800 ai 1.400 euro presso gli allevatori qualificati, non avremo spese eccessive da sostenere. Generalmente è un animale che gode di buona salute, inoltre non ama ingozzarsi di cibo. Anche la toelettatura non è particolarmente impegnativa, tuttavia sarebbe meglio rivolgersi a un esperto.

Quanto costa accudire?

Le spese per occuparsi dei nostri amici a quattro zampe possono variare in base a fattori come la taglia. In ogni caso, possiamo stimare degli ipotetici costi di cura. Per esempio, le vaccinazioni potrebbero costare dai 20 ai 50 euro. Altri 20 o 30 euro potrebbero risultare necessari per mettere un microchip, utile per risalire alle info essenziali dell’animale. Non tralasciamo, poi, gli esborsi per il cibo (stimati tra 15 e 25 euro al mese) e quelli per gli oggetti come ciotola e guinzaglio. Infine, una sterilizzazione potrebbe costarci dai 150 ai 300 euro, mentre altri 50 euro almeno partirebbero per l’assistenza veterinaria. Tirando le somme, potremmo calcolare le spese delle prime settimane attorno ai 600 euro. La buona notizia è che alcune di queste si dovranno sostenere un’unica volta.