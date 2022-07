3 sistemi e 1 trucco poco conosciuto per proteggere l’auto dal caldo e mantenerla fresca

Non è semplice mantenere fresco il balcone e nello stesso tempo garantirsi la privacy dai vicini. Eppure, con questa afa che ci tormenta ormai da settimane, cerchiamo davvero tutte le idee e le soluzioni per rimanere freschi. Con tutta l’invidia del Mondo per quelle pioggerelle rinfrescanti che bagnano le verdi terre inglesi, ma ultimamente anche le nostre montagne. E, purtroppo, per chi è costretto a lavorare in questo periodo dell’anno, salire e scendere dalla macchina diventa un vero calvario. Un vero e proprio forno, che fino a quando l’aria condizionata non ha climatizzato l’ambiente, diventa difficile da sopportare. Andiamo allora a vedere qualche suggerimento per i nostri Lettori proprio in materia di ricerca del fresco in macchina.

1 sistema di vecchia data

3 sistemi e 1 trucco poco conosciuto per proteggere l’auto e cercare di mantenerla più fresca possibile. Sembra incredibile ma il parasole per il cruscotto che mettevano i nostri papà e nonni sul 128 o sulla 500 è ancora valido. Gli esperti ricordano che proteggere dal sole diretto la zona del volante e del cruscotto porterebbe via effettivamente qualche grado. Pensiamo che in alcuni Paesi in cui le temperature sono torride, chi deve guidare, pensa addirittura alla protezione del volante e della leva del cambio. Accessori in grado di aumentare la temperatura continuamente a contatto con le nostre mani. Se non vogliamo spendere anche pochi euro nell’acquisto di un pannello, basta semplicemente che usiamo un vecchio telo mare, possibilmente dai colori chiari. Magari inumidendolo anche leggermente, prima di partire la casa e mettere in sosta il veicolo. La classica cosa logica a cui non pensiamo quasi mai.

Un’altra cosa a cui forse pensiamo poco ma che sarebbe comunque importante è il parcheggio dell’auto. E, non ci riferiamo ovviamente alla sosta sotto degli alberi o in qualche garage. Fin qui ci arriviamo davvero tutti, mentre gli esperti sosterrebbero che in caso di ombra parziale, dovremmo preferire il retro e non la parte motore. Così come fino all’anno scorso, quando non c’era il problema della siccità, molti combattevano la calura della carrozzeria con frequenti lavaggi a freddo.

