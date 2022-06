Quest’estate non ci saranno i mondiali di calcio ad allietare gli italiani nelle serate in compagnia. Un classico dei classici è infatti il gruppo di amici che si ritrova sul terrazzo di casa a guardare la partita degli Azzurri. Con la prolunga elettrica che fa il suo dovere e trasporta la televisione in zone un po’ più fresche della casa. Ma nonostante la mancanza del torneo di calcio più importante, ci ritroveremo sicuramente sul terrazzo in compagnia, o cercando quell’aria che possa rinfrescarci prima di andare a letto. Parlando proprio di balcone, andiamo a fornire qualche suggerimento ai nostri Lettori per migliorarne l’estetica, con un occhio però anche alla privacy. Soprattutto se siamo in condominio, affiancati e circondati da altri condomini e tutti potrebbero guardare in casa nostra.

Come creare l’angolo perfetto

Decisamente più chic e con tanta privacy in più il nostro balcone estivo. Ovviamente parlare di privacy in un balcone condominiale non è mai così facile. Un conto è abitare all’ultimo piano, magari dell’edificio più alto del circondario. Ma se siamo in mezzo e tutto attorno circondati, è praticamente impossibile creare una privacy a 360 °. Anche se l’idea giusta potrebbe essere quella di allungare la tenda il più possibile, facendola attaccare praticamente a dei salici o delle canne di bambù, posti alla base del balcone. Andremmo così a creare una specie di capsula, nella quale ci ritroveremmo sicuramente avvolti nella privacy, ma con due rischi abbastanza reali:

quello che non filtri più nemmeno una bava d’aria, lasciandoci nella privacy ma anche nella calura;

non avere un’estetica abbastanza piacevole, dando invece l’impressione di aver creato uno sbarramento grossolano.

Decisamente più chic e con tanta privacy in più il nostro balcone estivo con questi 3 accorgimenti utili e assolutamente geniali

Una poltrona a dondolo, se il nostro terrazzo riesce a reggerla e a ospitarla, potrebbe essere l’idea innovativa di quest’estate. Con dei cuscinoni che riprendano il colore del telo del dondolo e che vadano magari ad appoggiarsi direttamente sul pavimento. Andremmo a creare un ambiente decisamente originale, con dei richiami moderni, ma anche orientaleggianti. Un piccolo angolo di paradiso che potremmo completare magari con una piccola zona thè, dotata di tavolino e una altrettanto insolita ma piacevole piccola libreria, magari con delle piantine preposte alla decorazione.

