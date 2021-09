I capelli corti sono molto pratici ed eleganti. Ci permettono di lavarli e asciugarli velocemente e anche la messa in piega risulta molto più semplice. Oltretutto fanno parte dei tagli di capelli che ci faranno ringiovanire anche di 10 anni. Portare i capelli in questo modo poi stressa di meno sia il cuoio capelluto che il capello stesso. Sembra insomma che il taglio corto non abbia difetti. In realtà presenta una limitazione di non poco conto. Infatti, il numero di acconciature che possiamo sfoggiare è molto più limitato rispetto alle possibilità offerte dai capelli lunghi. Quindi, oggi parleremo di 3 semplici trucchi per avere capigliature originali ed eleganti anche con i capelli corti.

Ebbene sì, esistono diversi trucchetti che possiamo mettere in pratica per ottenere il meglio dal nostro taglio corto. Non avremo bisogno del parrucchiere per sentirci soddisfatte del nostro aspetto, eviteremo la monotonia e passeremo non più di 5 minuti davanti allo specchio per ottenere un look che ci farà sentire più giovani e più belle.

3 semplici trucchi per avere capigliature originali ed eleganti anche con i capelli corti

Tutti i suggerimenti che vedremo oggi saranno perfetti sia per capelli ricci o mossi che per i capelli lisci. Avremo talvolta bisogno di qualche oggetto per tenere la messa in piega o dare un dettaglio in più dove concentrare lo sguardo. Si tratta comunque di materiali facilmente reperibili e quindi alla portata di tutti.

Nel primo caso avremo bisogno di un piccolo elastico trasparente e di una forcina. Facciamo una treccia delle dimensioni del nostro pollice che parte dall’apice della testa poco prima del ciuffo frontale. Se i capelli ai lati del viso non sono più corti degli altri, possiamo creare una treccia anche con questi. Chiudiamola con il nostro elastico e portiamola indietro. Fissiamo il punto con l’elastico sotto i capelli con una forcina ed ecco fatto. Questo piccolo dettaglio crea un’acconciatura giovane ma anche semplice ed elegante.

Il secondo suggerimento serve per creare un’acconciatura semplice e veloce. Prendiamo un cerchietto o una fascia. Indossiamolo tirando indietro tutti i capelli e poi portiamolo leggermente in avanti. In questo modo i capelli fra l’attaccatura il cerchietto si gonfieranno mostrando un piacevole volume. Possiamo completare l’acconciatura facendo sfuggire qualche piccolo ciuffo che ricade sul viso.

L’ultimo trucco è particolarmente utile per eventi e cerimonie. Possiamo scegliere un piccolo dettaglio come una forcina perlata o una molletta decorata. Queste solitamente scivolano facilmente nei capelli corti. Utilizziamo allora un elastico trasparente creando una piccola codina sotto il primo strato di capelli dove intendiamo posizionare la forcina. Questo creerà una base d’appoggio stabile che durerà tutto il giorno.

