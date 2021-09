L’estate sta finendo, ma il caldo ancora si fa sentire. La calura toglie le forze e non aiuta il rientro dalle ferie. Proprio per questo non c’è niente di più rinfrescante di un bel gelato che, oltre a dare piacere al palato, ci dà forza e vitalità. Ecco, dunque, un consiglio golosissimo per questi giorni di fine estate: la ricetta incredibile e facilissima del gelato al peperoncino senza gelatiera. Un segreto da veri chef, per un gelato che sia, allo stesso tempo, oltre che rinfrescante anche rigenerante.

È una ricetta facile da fare a casa, ma allo stesso tempo sofisticata, in grado di accontentare tutti i palati, anche quelli più esigenti. Un piatto stuzzicante e brillante, un mix sorprendente e invitante di panna, cioccolato fondente a scaglie e peperoncino.

Questa spezia è la vera novità. Solitamente viene inserita, infatti, nei primi piatti o in quelli a base di carne. Qui, invece, è parte integrante del gelato: piccante e dolce, tutto ciò che serve per ritrovare la forza in queste giornate di caldo settembrino. Ecco gli ingredienti e la preparazione.

Gli ingredienti

Per un chilo circa di gelato occorreranno:

mezzo litro di panna fresca da montare;

350 grammi di latte condensato;

1 cucchiaino raso di peperoncino in polvere non troppo piccante;

1 cucchiaino di scaglie di cioccolato fondente;

scaglie di cioccolato e foglioline di menta per guarnire.

Preparare questo gelato è davvero semplicissimo. Quello che conta è avere una ciotola capiente, una frusta elettrica e una grattugia. Infine, e non è cosa da poco, per prepararlo non occorre una gelatiera. Il latte e la panna che si utilizzano per la ricetta devono essere freddi, appena tolti dal frigorifero.

La ricetta incredibile e facilissima del gelato al peperoncino senza gelatiera

Versare la panna fresca non zuccherata in una ciotola e montare a neve ferma con uno sbattitore elettrico. Quindi, aggiungere il latte condensato e continuare a frullare per amalgamarlo completamente. Aggiungere il peperoncino in polvere e le scaglie di cioccolato fondente. Frullare il tutto. La quantità di peperoncino va in base al grado di piccantezza che si preferisce.

Versare il composto in una ciotola e mettere in freezer per almeno quattro ore. Al momento di servire, guarnire con un po’ di polvere di peperoncino, scaglie di cioccolato grattugiato e qualche fogliolina di menta.

Secondo la necessità, lo si può conservare nel freezer in due o più vaschette per consumarlo nei giorni successivi. Quello che conta è che, una volta preparato, stia nel freezer per almeno 4 ore, altrimenti non diventa gelato. Meglio usare vaschette di silicone.