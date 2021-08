I capelli sono quella parte di noi che ci permette di esprimerci più liberamente. Un taglio diverso può fare una differenza enorme sulla nostra apparenza. È anche capace di farci sentire più belli e sicuri di noi. Tutto sta nello scegliere lo stile più adatto al nostro aspetto e alla nostra personalità. Ci sono finalmente dei tagli di capelli che ci faranno ringiovanire anche di 10 anni.

Non dobbiamo avere paura di indossare i cosiddetti tagli “giovani”. Questi infatti si adattano perfettamente anche a dei visi più maturi. Senza contare che un simile taglio o acconciatura può anche farci sentire più giovani o riflettere la nostra età interiore. Vediamo allora quali sono questi tagli e queste acconciature che ci faranno togliere qualche anno dalle spalle.

Finalmente dei tagli di capelli che ci faranno ringiovanire anche di 10 anni

Cominciamo con un grande classico che è stato rispolverato negli ultimi anni. Stiamo parlando del caschetto o bob. Questo può essere corto alla francese o un po’ più lungo, “stile Rachel di Friends“. Se trattiamo i capelli nel modo giusto questi conserveranno volume e lucentezza. Il risultato sarà un movimento elegante che incornicia il viso. È anche piuttosto versatile, pur essendo un taglio corto. Possiamo creare una mezza coda così da mostrare le orecchie e valorizzare i nostri orecchini. Questo è uno stile molto apprezzato dai giovani. Possiamo anche tirare i capelli all’indietro creando un’onda aggressiva e affascinante.

I tagli corti in generale sono fatti per non stressare i capelli. Infatti, passati gli “anta” si indeboliscono e accorciarli può farli rimanere più sani. Se però siamo affezionati alla nostra lunghezza, ci sono delle acconciature dall’effetto ringiovanente. Un esempio sono le “trecce camminanti”. Queste partono dalla fronte e “camminano” lungo la testa per poi proseguire come una classica treccia. Dividerle in due garantisce un aspetto migliore che rimarrà ordinato tutta la giornata.

Il taglio per chi osa

Si tratta di un taglio per chi vuole uscire dalla sua zona di comfort. Questo consiste nel utilizzare lunghezze diverse. Può essere un taglio corto dietro e lungo davanti. Oppure possiamo accorciare i capelli da un lato della testa lasciando un lungo ciuffo sull’altro. Se combiniamo questo stile con il trucco saremo a dir poco irresistibili. Per questo possiamo seguire i 3 pratici consigli per un trucco perfetto e alla moda per l’estate 2021.

L’ultimo consiglio invece si concentra sul movimento del capello. Infatti, qualunque sia il nostro taglio, possiamo dargli nuova vita con delle onde che danno l’impressione di essere disordinate. In realtà, si tratta di un look studiato che riuscirà a ringiovanire incredibilmente il nostro viso. Basta qualche bigodino e della lacca per attirare gli sguardi di amici e passanti.

