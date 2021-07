Le ortensie sono davvero fiori meravigliosi, pon pon colorati che riescono ad abbellire ogni angolo di giardino ma non solo. Anche la casa diventa splendida e vivace con un mazzo di ortensie recise sul tavolo da pranzo.

Con il caldo, però, le ortensie tendono ad appassire rapidamente e a perdere vigore dopo poco giorni. Grazie a questi espedienti potremo godere della bellezza delle ortensie nelle nostre stanze per più giorni.

Con questo trucco geniale prolunghiamo la vita alle ortensie recise

I fioristi, infatti, riescono ad allungare la vita ai propri bouquet fino a cinque giorni in più rispetto alla consueta durata.

Quali fiori recidere?

Un errore che si potrebbe commettere è quello di recidere i fiori più giovani che però contengono più umidità. La scelta dovrà ricadere sugli steli con maggior consistenza e “anzianità” perché riusciranno a resistere ancor di più in vaso.

Il metodo dell’immersione

Questo metodo consiste nel preparare un catino di acqua tiepida e di immergervi completamente le ortensie recise. Lasciamo a bagno per almeno 30 minuti. L’acqua reidraterà anche i petali e le corolle, andando così a rianimare i nostri splendidi fiori. Con questo trucco geniale prolunghiamo la vita alle ortensie recise.

Tagliare gli steli

Sembra un’ovvietà ma se andiamo a tagliare il fondo dei gambi, l’acqua verrà più rapidamente apportata sino alle ramificazioni e ai fiori. Si registrerà, inoltre, una minore dispersione di nutrimento durante il percorso, se accorciamo questo tragitto, tagliando, appunto, gli steli. Il taglio va apportato sempre in obliquo. Non schiacciamo mai, però, il terminale degli steli, come spesso avviene, perché si danneggerebbe il tessuto vascolare del fiore.

Infine un consiglio che vale per tutti i fiori recisi: un’aspirina effervescente sciolta nell’acqua aiuterà a mantenere l’acqua disinfettata. In alternativa, potremo usare anche un cucchiaio di alcol, alimentare o vodka.

Per poter recidere le ortensie occorre però avere prima una pianta in salute e con numerosi boccioli. Qui la Redazione di ProiezionidiBorsa suggerisce come fare per ottenere delle ortensie rigogliosissime.