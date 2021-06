In estate si è sempre alla ricerca di bevande o cibi freschi e leggeri per non appesantirsi troppo visto le alte temperature. Per questo motivo le pietanze più gettonate sono quasi sempre le insalate, da portare in spiaggia o da consumare per un pranzo semplice e veloce.

A seconda degli ingredienti si possono fare molti tipi d’insalata. Ad esempio se ne usiamo molti si può sperimentare la famosa insalata siciliana. In altre situazioni, invece ne possono servire di meno.

Pochi sanno che bastano 4 semplici ingredienti per un’insalata fresca, nutriente e gustosa. Parliamo dell’insalata con carote, fagiolini, mais e tonno facile da preparare e ottimo salva pranzo o cena se si va di fretta. Vediamo i passaggi per la sua preparazione.

I passaggi per la preparazione dell’insalata carote, fagiolini, mais e tonno

Per prima cosa bisogna porre una pentola piena d’acqua sul fuoco e aspettare che bolle. Nell’attesa si devono lavare i fagiolini asciugarli e spuntarli per poi lessarli nell’acqua bollente per circa 7 minuti.

Passato il tempo di cottura si devono scolare in una ciotola con acqua e ghiaccio e appena freddi tagliarli a metà e versarli in una ciotola più grande.

Invece, le carote si devono pelare e in lunghezza, tagliarle in quarti e dalle listarelle che si ottengono bisogna ricavare dei piccoli triangoli.

Quindi, aggiungiamo ai fagiolini messi nella ciotola il mais, senza la sua acqua di conservazione, e il tonno in scatola che va scolato dall’olio. Fatto ciò, è possibile aggiungere le carote, insaporendo il tutto con un poco di erba cipollina ben tritata.

Infine, per condire il tutto si può preparare in un’altra ciotola una salsa composta da aceto balsamico, sale e olio.

Prima di servire l’insalata, si deve mescolare tutto per bene e il piatto sarà pronto, gustoso e fresco.