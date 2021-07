Puntare su Walmart a Wall Street nella settimana del 5 luglio? Anche se la strada potrebbe non presentarsi agevole e ci sono ancora alcuni ostacoli da superare, la sensazione è che il minimo di luglio potrebbe essere stato già segnato per i mercati azionari americani. Come al solito si procederà per step e di volta in volta andremo a definire lo stato dei luoghi e gli eventuali livelli da monitorare al rialzo o al ribasso.

Le probabilità sono che per luglio dell’anno 2021 si hanno probabilità superiori al 75% di chiudere il mese su livelli superiori all’apertura. Attenzione però, le nostre previsioni annuali poi, proiettano la formazione di un top rilevante nei primi 10 giorni del mese di agosto.

Ecco i livelli da monitorare per la giornata di contrattazione di lunedì:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.613.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.555.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.326.

Puntare su Walmart a Wall Street nella settimana del 5 luglio?

Come scritto più volte di recente, ci sono ancora dei titoli quotati a Wall Street che presentano interessanti livelli di sottovalutazione e dal punto di vista grafico sembrano essere all’inizio di una gamba rialzista rilevante. Fra di essi stiamo monitorando con attenzione Walmart (NYSE:WMT), società che opera nel settore della distribuzione al dettaglio e all’ingrosso.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (39 giudizi) stimano un fair value a 163,50 dollari per azione. I nostri calcoli, normalizzati sui bilanci degli ultimi 4 anni invece, portano ad un prezzo di fair value a 184 dollari circa.

Strategia di investimento

Il titolo ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 140,11 in rialzo dello 0,57% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 125,24 ed il massimo a 148,70.

Fino a quando reggerà al rialzo il livello di 138,68, il titolo punta a raggiungere l’area di prezzo di 148,60/151,58 e poi 156 circa entro 1/3 mesi. Questo è un titolo da comprare subito con stop loss a 138,67.

Come al solito si procederà per step.