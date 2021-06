Un ventre tonico e senza quel grasso in eccesso brutto da vedere è il sogno di molti. Ora che la bella stagione è arrivata, poi, gli sforzi per raggiungere quest’obiettivo andrebbero intensificati, per mostrarci al meglio in spiaggia. Come già si saprà, riuscire a eliminare quei rotolini di grasso tanto fastidiosi non è impresa semplice. E molto spesso il semplice allenamento non basta, ma andrebbe abbinata una corretta alimentazione.

In ogni caso, vi sono degli esercizi a corpo libero specifici per chi vuole tonificare il ventre e snellire il proprio girovita. Si imparano facilmente, non richiedono l’uso di nessun attrezzo e se eseguiti correttamente daranno i loro risultati. Vediamoli col supporto degli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

3 semplici esercizi per pancia piatta e 1 errore fatale che molti commettono

Il primo esercizio consigliato si basa su alcune serie di plank. È molto semplice ma altrettanto completo e gli sforzi iniziali saranno ripagati. In partenza dovremo stare ben distesi a pancia in giù, con i gomiti appoggiati al suolo e sulle punte dei piedi. La schiena deve rimanere ben dritta e allungata. Restiamo in posizione per circa 30 secondi, se possiamo aumentando il tempo dopo ogni sessione.

L’esercizio successivo prevede la posizione della classica “barchetta”. Ci si sdraia supini alzando e stendendo braccia e gambe e sollevando la nuca. Si eseguono 5 ripetizioni da 15 secondi ciascuna, con altri 15 secondi di recupero tra una e l’altra.

Per concludere proponiamo un russian twist. Si parte seduti con le ginocchia flesse. Ci appoggiamo sui talloni e incliniamo leggermente all’indietro la schiena. Distendiamo le braccia in avanti coi gomiti leggermente piegati, unendo le mani. Ora lavoriamo con gli addominali, ruotando il tronco a destra e sinistra, tornando puntualmente nella posizione di partenza. Facciamo 2-3 serie da 10 ripetizioni.

Lo sbaglio che tanti fanno e che pregiudica l’allenamento

Alcuni pensano che la rapidità d’esercizio sia tutto, sbagliando. Fare tanti crunch alla velocità della luce non aiuta ad allenarsi, anzi potrebbe creare dei problemi fisici come dolori e infiammazioni. Facciamo quindi dei movimenti ben controllati, evitando di dare strattoni e mantenendo il controllo sul nostro respiro.

Ecco dunque 3 semplici esercizi per pancia piatta e 1 errore fatale che molti commettono.

