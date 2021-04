L’estate è sempre più vicina ed il tempo per rimettersi in forma e superare a pieni voti la prova costume stringe sempre di più. Per questo è ora di schiacciare il pedale dell’acceleratore ed iniziare sin da subito a fare esercizio.

Anche se le palestre sono ancora chiuse, non disperiamoci. Con qualche semplice suggerimento possiamo allenarci comodamente a due passi da casa. In modo semplice ma efficace.

Basta seguire questo breve tutorial per un allenamento che possiamo fare senza l’aiuto di nessun attrezzo. Avremo infatti bisogno solamente di una panchina.

Perciò, facciamo due passi fino al parco o ai giardini dietro casa e manteniamoci in movimento. Perché sono questi i 3 semplici esercizi a corpo libero da fare all’aperto per mettersi subito in forma per l’arrivo dell’estate.

La nostra compagna d’allenamento è la panchina

Il primo esercizio si concentrerà sulla parte inferiore del corpo. La posizione di partenza prevede di restare in piedi con la panchina alle spalle.

Facciamo quindi degli affondi, appoggiando la punta del piede sul bordo del sedile e scendendo col busto. Teniamo le mani sui fianchi e pieghiamo il ginocchio fino quasi a toccare il suolo. Manteniamo il busto dritto.

Ora torniamo su e, sempre con la schiena dritta, alziamo una gamba tenendola ben distesa davanti a noi, e scendiamo col busto. Per aiutarci con l’equilibrio teniamo le braccia distese e perpendicolari al corpo.

Alterniamo un affondo a uno squat, invertendo i piedi.

Ora qualche plank

Ora, sempre con la panca alle spalle, ci appoggiamo con le mani al sedile. Teniamo le braccia ben distese e le gambe allungate, restando sui talloni.

A questo punto solleviamo prima una gamba, poi l’altra, portandole verso il petto con le ginocchia piegate. Alleneremo così tutto il pacchetto addominale col minimo sforzo.

E per concludere dei piegamenti

L’ultimo esercizio si concentrerà sulla forza di braccia e pettorali. Basterà fare qualche semplice piegamento con l’aiuto della panchina.

Partiamo sempre col sedile alle spalle ed appoggiamo le mani a terra. Ci allunghiamo quindi bene col corpo, appoggiandoci con le punte dei piedi sulla panchina. Ora, lentamente, pieghiamo le braccia e scendiamo col corpo. Dovremmo arrivare con la fronte a qualche millimetro dal suolo. Per rendere l’esercizio più interessante, potremmo alzare un piede mentre pieghiamo le braccia.

Ecco dunque i 3 semplici esercizi a corpo libero da fare all’aperto per mettersi subito in forma per l’arrivo dell’estate.