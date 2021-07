3 semi pulisci arterie per combattere colesterolo e grasso in eccesso

Quando si pensa a una dieta o a mangiare più sano, difficilmente pensiamo ai semi. Eppure questi sono dei piccoli integratori del tutto naturali ricchissimi di sostanze nutritive. Ne bastano appena 20 grammi al giorno per ottenere grandi benefici per la nostra salute. Vediamo quindi come integrare 3 semi pulisci arterie nella nostra dieta per combattere colesterolo e grasso in eccesso.

I semi oleosi

I semi della nostra lista appartengono tutti alla categoria dei semi oleosi. Sono infatti ricchi di lipidi, ma sono grassi insaturi non dannosi per l’organismo, se consumati in quantità moderate. Oltretutto, i semi oleosi contengono degli acidi grassi molto preziosi: omega-3 e omega-6. Questi non solo non portano colesterolo cattivo, ma aiutano ad alzare i livelli del colesterolo buono.

Semi di girasole

I semi di girasole contengono pochissime calorie e sono ricchi di acidi grassi essenziali come acido folico e linoleico. Sono ricchi di vitamina A, B ed E. Sono quindi degli integratori di vitamine fenomenali che riescono a darci la sensazione di sazietà senza farci ingrassare. Poi hanno un grande effetto protettivo sulle nostre ossa. Inoltre i semi di girasole contengono anche ferro, zinco, potassio e magnesio utili per la pressione e la concentrazione. I semi di girasole neri ne contengono di più, mentre quelli striati, ricchi di fibre, fanno funzionare meglio il nostro intestino.

Semi di sesamo

Il sesamo contiene il 50% di grassi (ricordiamoci, non dannosi per l’organismo nelle giuste quantità), il 18% di proteine e il 20% di carboidrati. Sono degli integratori perfetti in particolare per l’attività fisica. Oltretutto, sono anche ricchi di calcio, fatto che aiuta a prevenire l’osteoporosi. Inoltre, chi è intollerante al lattosio dovrebbe sostituirlo proprio con i semi di sesamo. Lo zinco invece rafforza il sistema immunitario, il selenio è un antiossidante naturale, e questi, insieme a vitamina B e acido folico contrastano l’ipertensione. Anche questi semi contengono sia omega-3 che omega-6.

Semi di lino

Anche i semi di lino contengono minerali, vitamine e proteine. Questa contribuiscono a rallentare l’invecchiamento delle cellule. La funzione principale dei semi di lino però, è favorire la digestione. Infatti, questi semi producono una patina gelatinosa che li ricopre se immersi in acqua. Questa mucillagine cicatrizza le pareti di stomaco intestino dall’interno. Inoltre possiedono anche avere un’azione lassativa per combattere la stipsi. Basterà mettere un cucchiaio di semi di lino in un bicchiere d’acqua durante la notte. La mattina filtriamo l’acqua dai semi e beviamola.

Abbiamo quindi scoperto 3 semi pulisci arterie per combattere colesterolo e grasso in eccesso. Mettiamone una manciata nel nostro yogurt del mattino o insaporiamo le nostre insalate, e il gioco è fatto.

