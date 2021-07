I supermercati di solito mettono frutta e verdura all’ingresso. Questa esplosione di colori infatti è ben recepita da tutti i clienti. Forse però pochi sanno che uno specifico colore di frutta o verdura può darci degli indizi sulle sue proprietà. Oggi ci concentreremo su uno in particolare. I frutti di questo colore sono ricchissimi di antiossidanti per rimanere giovani.

Il colore che ringiovanisce

Ci sono dei frutti e delle verdure che sono dei preziosi alleati contro le malattie più diffuse. Non solo, ma questi sono anche ricchi di antiossidanti che combattono i radicali liberi. Questi cibi hanno qualcosa in comune. Sono tutti di colore rosso. Adesso, solo identificandolo possiamo intuire che i relativi cibi posseggono una grande varietà di antiossidanti con funzioni diverse, ma tutte preziose. Scopriamo quali sono.

Le proprietà del rosso

I cibi di colore rosso sono ricchi di antiossidanti, in particolare licopene e antociani. Entrambi sono grandi difensori di cuore e vasi sanguigni. Per questo spesso si dice che “il rosso genera rosso”. I pomodori maturi, ad esempio, tengono forti le pareti delle arterie, riducendo il rischio di infarto. Oltretutto, il licopene ci protegge dalle infezioni e fa bene alla vista. Infine, come tutti i carotenoidi, è perfetto per ottenere una sana tintarella.

Gli antociani invece si trovano soprattutto nei frutti di bosco e in altri frutti dal rosso intenso come ciliegie e uva. Questi si impegnano a proteggere le pareti di quei vasi su cui non si concentrano i licopeni, come i capillari. Entrambi questi antiossidanti comunque sono in grado di contrastare i radicali liberi.

Proprio per questa sua capacità di combattere i radicali liberi i frutti rossi sono perfetti per tenersi giovani e in forma. Gli antiossidanti, infatti, sono persino in grado di limitare i danni che facciamo al nostro fisico non mangiando in maniera corretta. In generale poi rallentano l’invecchiamento cellulare.

Ricordiamoci sempre però che è non possiamo pretendere di rimanere giovani mangiando un pomodoro del giorno. Questo è “solo” una buona abitudine che contribuisce al nostro benessere.