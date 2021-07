Se la primavera come dice il vecchio adagio è il momento delle pulizie, l’estate è quello adatto a svuotare cantine, soffitte e garage. Sarà perché isole ecologiche, raccolte comunali e discariche lavorano a pieno regime, sta di fatto che in questi mesi molti di noi si dedicano al ripulisti. Purtroppo, a causa della pandemia moltissimi italiani si sono anche ritrovati col doloroso compito di svuotare le case dei defunti. Ma prima di buttare questi vecchi mobili della nonna attenzione che potrebbero valere una fortuna. Non è un caso che tra i vecchi pezzi di arredo possano esserci anche mobili pregiati.

Non è facile capire quali siano i mobili di valore, fidandoci del giudizio di chi si spaccia per esperto e invece o non sa nulla o vuole fregarci. Ovviamente è il tipo stesso di arredo a fare la differenza facendoci capire se i mobili in questione sono pregiati. Se i nonni hanno sempre visto in questi accessori d’arredo degli investimenti spendendo cifre importanti, vorrà dire che il valore si è mantenuto nel tempo. In particolare, ci riferiamo a pezzi di mobilia di origine francese e provenzale, siciliana e soprattutto delle regioni del centro Italia. Infatti, la provenienza del mobile e uno dei primi criteri per determinarne il valore.

Attenti al reale valore

Cosa intendiamo quindi per mobili vecchi e di valore? Ovviamente è impossibile mettersi qui a fare una lista dettagliata perché ci vorrebbero decine di pagine e ore di tempo. Ma gli esperti considerano di valore almeno tutti quei pezzi che siano stati realizzati fino al 1850 circa. Da questa data in poi possiamo avere dei discreti mobili vintage, ma con un valore che si abbassa fino al 30% rispetto a quelli più vecchi.

Anche il legno e uno dei criteri fondamentali per capire il valore del mobile e la sua resistenza negli anni. Ancora oggi gli arredi fatti in noce, ebano, mogano e palissandro vantano delle quotazioni decisamente superiori. Ovviamente nel caso in cui ereditassimo dei mobili di valore consultiamo più di un esperto locale di antichità che verrà a fare delle perizie magari in cambio dell’assegnazione della vendita.

Approfondimento

