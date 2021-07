Per quest’estate 2021 ci sono tanti luoghi meravigliosi da visitare soprattutto in Italia, che è ricca di bellezze ancora sconosciute. E noi di ProiezionidiBorsa siamo qui, pronti per informare e stupire i Lettori proponendo questi luoghi tutti da scoprire.

Recentemente abbiamo pubblicato un articolo circa un lago che vale la pena visitare. Si trova in una regione famosa per il mare simile a quello delle Maldive: la Sicilia. E rimaniamo in questa splendida isola, proponendo un posto davvero straordinario.

Gli appassionati di mare cristallino e immersioni non devono perdersi questa grotta incantevole tutta italiana

Non tutti sanno che vicino la famosa spiaggia di Mondello esiste una grotta dal mare turchese che prende il nome di “Grotta dell’Olio”. Si può raggiungere tramite escursioni organizzate con i gommoni o con le barche che partono da vari pontili. Ma si può raggiungere anche privatamente con la canoa. La cosa più entusiasmante è la possibilità di immergersi per ammirare i fondali marini e per raggiungere l’interno della grotta. Questa è illuminata da una luce naturale che riflette sul mare apparendo di un azzurro intenso e meraviglioso.

Per un tour più duraturo, entusiasmante e avventuriero l’escursione organizzata prevede la visita del magnifico Isolotto di Isola delle Femmine. Poi prosegue verso est per raggiungere la Riserva di Capo Gallo-Sferracavallo, che collega la borgata di pescatori con il golfo di Mondello. Infine prevede il tour del litorale di Mondello fino al raggiungimento della grotta. Ecco perché gli appassionati di mare cristallino e immersioni non devono perdersi questa grotta incantevole tutta italiana.

Riserve naturali

In questo spettacolo composto da mare cristallino e natura, consigliamo fortemente di visitare, tramite escursioni, le riserve naturali di Isola delle Femmine e di Capo Gallo. Queste si trovano in provincia di Palermo e la loro posizione risulta essere un punto strategico per la vicinanza a Mondello. Da qui sarà possibile proseguire verso est per scoprire le altre bellezze dell’isola. Andando verso ovest, invece, si raggiunge la splendida provincia di Trapani, in cui potremo visitare Scopello, la Riserva dello Zingaro, Castellammare del Golfo e così via.