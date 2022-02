3 segreti per trasportare gatti nervosi in auto che tutti dovremmo conoscere per evitare danni e graffi

Pablo Neruda li definiva “minime tigri da salotto”. I nostri amici felici hanno da sempre ispirato riflessioni e poesie per il loro atteggiamento superbo ed aristocratico. Sono poco inclini a confondersi con i problemi concreti del Mondo. Amano le abitudini e suddividono la giornata secondo le loro regole. Sarebbe questa la ragione per cui è difficile cambiare il loro comportamento.

Lo sanno bene quanti si svegliano di notte dovendo ascoltare i loro miagolii ed i loro giochi. E lo sanno bene anche i vicini, che spesso rischiano di essere disturbati. Per fortuna esistono alcuni metodi per farli acquietare. Lo stesso si può dire anche di una situazione che li infastidisce molto. Quella del viaggio in macchina. Nuovi rumori, i movimenti bloccati dal trasportino, il tremolio delle curve. Per fortuna esistono alcuni rimedi per farli avvicinare in maniera semplice e non traumatizzarli durante il viaggio.

Delle erbe apprezzate

Uno degli aiuti più inaspettati viene dalla natura. Esistono delle tipologie di erba, come la Valeriana e l’erba gatta, che ci daranno una mano. I gatti vanno matti per questi aromi. Non si conoscono bene le ragioni per le quali queste essenze siano così attraenti per loro. Alcuni ritengono sia dovuto all’associazione con un profumo che ha un effetto stimolante per la riproduzione. Ad ogni modo, piazzare alcune foglioline sul fondo del nostro trasportino è il primo dei 3 segreti per trasportare gatti nervosi in auto.

Prima di salire in macchina, dovremmo avere cura di foderare l’interno del trasportino stesso. Un asciugamano potrebbe assolvere molto bene al compito. Infatti, una delle cause di rabbia e di stress cui sono sottoposti i gatti duranti il trasporto è costituito dalle vibrazioni. Le continue scosse e la possibilità di sbattere contro le pareti nelle curve sarebbero una vera e propria angoscia per i nostri gatti. Proviamo a fare in modo che tutte le pareti siano attutite, e diminuiremo una fonte di fastidio. Ricordiamoci di abbassare anche la radio. Non sono infatti abituati ad ascoltare tutti quei suoni concentrati.

L’ultima arma a nostra disposizione sarebbe l’abitudine. I gatti percepiscono la diversità del trasportino dalla loro vita quotidiana. Per evitarlo, basta farla diventare parte del loro ecosistema giornaliero. Lasciamola a disposizione in casa. La porticina deve rimanere aperta. Un pochino alla volta si abitueranno alla sua presenza. Se confortevole e ben profumata, potrebbero addirittura andarci a dormire. E sicuramente non la vedranno come una gabbia che li cattura per andare dal veterinario.