I cenoni natalizi portano inevitabilmente ad un aumento di peso. Natale, capodanno, Befana, sono occasioni in cui a tavola non ci si nega nulla, giustamente. Molti di noi anche negli altri giorni si concedono qualche eccesso.

Il problema poi è come riuscire a perdere nuovamente il peso accumulato. Chi non vuole che la pancetta lieviti passate le feste, dovrebbe mettere in atto delle strategie per bruciare le calorie accumulate in eccesso. Ma come fare? Ecco 3 segreti che potrebbero aiutare a bruciare velocemente le calorie, limitare il colesterolo e perdere chili facilmente dopo Natale.

Il nostro organismo durante i pranzi e cene delle feste natalizie accumula molte calorie in eccesso che prima o poi andranno smaltite. Se queste non vengono bruciate subito si trasformeranno in chili, pancetta e aumento di valori di colesterolo nel sangue. Quando i chili si accumulano diventa più difficile tornare al peso forma.

Una soluzione efficace è quella di seguire un regime alimentare povero di calorie nei giorni successivi a una mangiata abbondante. Anche l’attività fisica aiuta sicuramente il nostro organismo a bruciare il grasso in eccesso. Ecco come bruciare subito calorie e abbattere il peso allontanando il colesterolo e aiutando il cuore con questo toccasana.

3 segreti che potrebbero aiutare a bruciare velocemente le calorie, limitare il colesterolo e perdere chili facilmente dopo Natale

Soprattutto a tavola si riesce a sconfiggere il grasso e a dimagrire. Pasti ipocalorici permettono di saziare la fame ma di assumere poche calorie. Questa strategia abbinata all’attività fisica permetterà in poco tempo di tornare al peso forma dopo qualche eccesso a tavola. Volendo dare qualche suggerimento, ecco come tagliare 400 calorie dopo Natale, fare scomparire subito la pancetta e controllare colesterolo e glicemia.

Chi eccede in un pranzo o una cena natalizia, di capodanno o di qualsiasi altro evento, dovrebbe seguire alcune regole alimentari nei giorni successivi. Ecco tre suggerimenti che possono fare perdere molte calorie e limitare l’assunzione di colesterolo. Durante la pausa pranzo meglio evitare di mangiare panini, specialmente se imbottiti di maionese. Per qualche giorno sostituiamo il panino con una ricca insalata, meglio se con verdure di stagione. Condiamola con pochissimo olio e preferiamo il succo di limone all’aceto. Facendo attenzione a non eccedere col sale.

Alcuni tipi di carne sono molto più calorici di altri. Per esempio le costolette di maiale sono fonte di grassi saturi e 100 grammi apportano 300 calorie. Con 400 grammi di costolette si ingurgitano 1.200 calorie. Chi non vuole rinunciare alla carne può optare per il filetto mignon che ha la metà delle calorie, circa 150.

Nel 2017 uno studio dell’Università Johns Hopkins di Baltimora (USA) ha analizzato due gruppi di pazienti. I primi hanno mangiato carne per 10 giorni mentre i secondi hanno mangiato funghi. La ricerca ha rilevato che i membri di entrambi i gruppi alla fine del pasto si sentivano ugualmente sazi. Ma i secondi avevano assunto molte meno calorie. Ecco che i funghi potrebbero essere un valido sostituto della carne, almeno in qualche pasto.

