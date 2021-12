Lo smartphone è una grande invenzione, ci facilità moltissimo in numerosissimi compiti e ci fa risparmiare un sacco di tempo. Purtroppo quasi tutti noi siamo dipendenti da questo apparecchio. Quando lo smartphone diventa inutilizzabile per qualsiasi motivo immediatamente sale l’ansia. Uno dei motivi che rende inutilizzabile questo apparecchio è la batteria scarica. Può accadere che l’energia immagazzinata scenda rapidamente dopo una ricarica. Se la batteria dello smartphone si scarica improvvisamente il cellulare potrebbe avere questo problema che si risolve così.

La tecnologia ci favorisce ma ci rende anche dipendenti. L’energia elettrica è una comodità, ma senza il nostro mondo si fermerebbe. Anche il telefono cellulare si spegne quando ha la batteria scarica. Quando l’autonomia scende sotto il 30% scatta la corsa alla presa elettrica, che non sempre è a portata di mano. Se non c’è una spina nelle vicinanze si può prolungare l’autonomia dello smartphone con dei piccoli accorgimenti poco conosciuti. Infatti moltissimi ignorano che questo è l’unico modo per mantenere lo smartphone acceso 2 giorni senza caricare la batteria.

In un mondo perfetto il nostro cellulare rimane acceso per almeno 48 ore, due giorni di fila. Normalmente il nostro smartphone ha una autonomia di una intera giornata. lo carichiamo durante la notte e lo utilizziamo durante il giorno. Tuttavia può accadere che lo smartphone non tenga la carica per molte ore e si scarichi rapidamente.

Ovviamente la prima cosa da fare è verificare quale potrebbe essere la ragione, quindi occorre fare un check delle funzioni del nostro apparecchio. La regola è controllare il livello di luminosità, che è un bel succhia energia. Poi si verificano eventuali applicazioni aperte in background ma non utilizzate e quindi si chiudono.

Se la carica continua a esaurirsi velocemente senza una apparente ragione specifica, lo smartphone potrebbe avere un problema. Questo potrebbe essere del software e in particolare di un file contenuto nel telefono, il batterystats.bin. Se questo file non funziona correttamente può far scaricare rapidamente la batteria una volta al 100%. Come porre rimedio? In modo molto semplice, occorre ricalibrare la batteria in questo modo.

Come ricalibrarla

Si carica completamente la batteria con lo smartphone acceso. Quando la carica è completa si spegne lo smartphone e si ricollega il caricabatteria fino a che la batteria non raggiunge il 100%. Si scollega il caricabatterie, si accende lo smartphone e si disattiva lo spegnimento automatico dello schermo quando lo smartphone è in attivo. Si ricarica lo smartphone fino al 100%, poi si stacca il carica batterie e si lascia l’apparecchio acceso fino al completo esaurimento dell’autonomia della batteria. Quando la batteria si esaurisce lo smartphone si spegne, a quel punto si ricarica lasciandolo spento. Il problema si dovrebbe risolvere.

