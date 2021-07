Mantenersi belli e in forma richiede fatica e sacrificio, inutile nasconderselo. Perdere peso e non accumulare chili richiede impegno fisico oppure sacrifici a tavola. Per esempio, nel periodo estivo ecco 5 strattagemmi da fare al mare per accelerare il metabolismo, bruciare calorie e perdere peso. Ma se ci fosse un modo bello e piacevole per bruciare calorie? Se invece di faticare correndo, camminando, in palestra, ci fosse un metodo più piacevole per buttare giù i chili o per non accumularli? Prepariamoci a fare una fantastica scoperta, ecco quante calorie si bruciano perdendo peso nel modo più bello del mondo.

Quando si tratta di mettersi in forma pensiamo ad una forma di allenamento, come la palestra, la corsa, il nuoto, insomma sport individuali. Pensando alla corsa, ecco i 5 trucchi per correre con minore fatica, bruciare maggiori calorie e dimagrire più in fretta. Comunque fare attività fisica richiede fatica e quindi immaginiamo la perdita di peso come un esercizio faticoso e poco attraente. Invece consideriamo divertente uno sport di gruppo, come il tennis, la pallavolo, il calcio e in genere non lo associamo al consumo di calorie. Eppure anche in questi modi si consuma il grasso accumulato e si bruciano calorie. Ma c’è un modo ancora più divertente da fare in coppia, per perdere peso, ed è fare l’amore.

Consumare calorie facendo l’amore è senza dubbio un modo molto piacevole. Ma quante calorie si consumano? Ce lo rivela uno studio dell’Università del Quebec, svolto da un team guidato dal professor Antony Karelis. Allo studio hanno partecipato 21 coppie con età compresa tra 18 e 35 anni. Nell’esperimento ogni coppia doveva fare l’amore almeno una volta la settimana per 1 mese. Inoltre per misurare il consumo le coppie hanno indossato un braccialetto che misura le calorie bruciate durante un’attività fisica. I risultati hanno rivelato che il consumo energetico durante il rapporto di coppia è stato di circa 85 kCal. Per fare un confronto, un uomo correndo mediamente consuma 9 kCal al minuto mentre ne brucia 4 facendo l’amore. Una donna consuma leggermente di meno, perché brucia 3,1 calorie al minuto facendo l’amore contro le 7 al minuto correndo per 30 minuti circa. Alla luce di questi dati, il professor Karelis ha concluso che fare l’amore può essere un esercizio fisico efficace per la perdita di calorie.

