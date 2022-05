Riuscire a mettere da parte dei soldi ci consente di poter finalmente sostenere una certa spesa senza ripercussioni. Il gruzzoletto potrebbe permetterci una lunga vacanza o darci un cuscinetto per il pagamento di auto e immobili. Se anche non avessimo un motivo preciso per cui mettere da parte i soldi, possiamo sempre pensare di investirli aumentando il nostro patrimonio.

Un risparmio giornaliero

Se decidiamo di mettere da parte 5.000 euro, avremo bisogno di diversi mesi di tempo. Potremmo, ad esempio, pensare di raggiungere questa cifra in metà anno e quindi in 6 mesi. Di conseguenza, per mettere da parte 5.000 euro dovremmo risparmiare 833 euro al mese.

A seconda del nostro stipendio, questa potrebbe essere una cifra molto elevata, ma comunque non impossibile da raggiungere. Senza contare, poi, che nel caso di una coppia ognuno dovrà risparmiare “solo” 2.500 euro, corrispondenti a 416 euro al mese.

Se, però, vogliamo raggiungere questa cifra in autonomia, ci sono diversi modi per farlo. Prima di tutto, dividendo gli 833 euro che dobbiamo mettere da parte ogni mese per i suoi giorni. In questo modo dovremmo risparmiare circa 27 euro al giorno. A questo punto ci sembra già una cosa più gestibile, scopriamo quindi come raggiungere questa cifra.

Come avere 5 mila euro in più in 6 mesi risparmiando su pochi sprechi nascosti

Innanzitutto, analizziamo le nostre abitudini quotidiane individuando le nostre spese. Nel caso dei fumatori, è evidente come evitare di comprare due pacchetti al giorno possa già comportare un risparmio di 10 euro.

Una delle fonti di spesa più importanti per tutti, però, è costituita da cibo e bevande consumate fuori casa. Anche solo la colazione fatta a casa invece che al bar può facilmente consentirci di risparmiare altri 10 euro. Non parliamo, poi, di pranzi e cene in ristorante che, se fatte 3 volte a settimana possono comportare una spesa di anche 400 euro al mese. Riducendo o eliminando le visite al ristorante per questi 6 mesi, può farci avvicinare al nostro obiettivo.

Ci sono, poi, dei costi nascosti, che riguardano i nostri abbonamenti. Ad esempio, il nostro abbonamento telefonico potrebbe non essere il più conveniente sul mercato. Quindi, confrontiamo quelli disponibili e informandoci sulle varie offerte. Questo potrebbe permetterci di passare da un abbonamento di oltre 15 euro a soli 5 euro al mese senza rinunciare ad alcun servizio.

Se poi notiamo che non stiamo usufruendo di altri abbonamenti a riviste, streaming o altri servizi, faremmo meglio ad annullarli o a sospenderli.

Ovviamente, è importante anche evitare spese impreviste e non essenziali, come vestiti e oggetti per la casa o tecnologia. Che dire, invece, di quelle spese su cui sembra impossibile risparmiare?

Risparmiare su spesa e bollette

Ad esempio, sembra difficile poter risparmiare sulla spesa, ma non è affatto così. Ancora una volta, confrontare le offerte dei discount ci permetterà di fare affari d’oro. Inoltre, non lasciamoci abbindolare dalle tecniche di marketing di alcuni supermercati, volte a farci spendere di più. Ad esempio, cerchiamo nelle zone del supermercato dove spesso si nascondono i prodotti meno costosi.

Anche le utenze domestiche possono essere ridotte con un uso oculato dell’energia, staccando prese e elettrodomestici quando non sono in funzione e usandoli lo stretto necessario.

Ecco spiegato come avere 5 mila euro in più dopo 6 mesi di risparmio, evitando abitudini che potremmo anche riprendere il giorno dopo.

