La fortuna è fatta di alti e bassi e tutti noi non possiamo fare altro che navigarli ogni giorno cercando di dare il meglio di noi. Se anche non siamo il segno più fortunato del nostro zodiaco, forse l’oroscopo celtico può venirci in aiuto.

Si tratta di un oroscopo ispirato al ciclo della vita rappresentato dagli alberi. L’albero rappresenta a sua volta le tre parti del cosmo: il cielo con la sua chioma, la terra con il suo tronco e il sottosuolo con le sue radici.

Ciascun astro sarebbe relazionato a un albero e dunque ognuno di noi è legato a una specie definita a seconda del giorno di nascita. Da qui si possono interpretare alcuni segni del nostro carattere entra vedere il nostro futuro. Se pensiamo al 2022, ci sono alcuni alberi che attireranno la fortuna più di altri.

Saranno queste le persone più fortunate dell’estate 2022 secondo l’oroscopo celtico

Se siamo nati in questo periodo, fra il 25 maggio e il 3 giugno, oppure dal 22 novembre al primo dicembre, allora il nostro albero è il Frassino.

Pare che per tutti coloro appartenenti a questo segno celtico, il 2022 gli riserverà grandi novità. Si tratta di cambiamenti per lo più positivi, che abbracciano sia la sfera privata che il lavoro. Forse ciò dipende da questa nuova energia che li travolge, facendogli ritrovare la fiducia in loro stessi. I loro rapporti personali miglioreranno di conseguenza e aumenteranno i successi e le soddisfazioni.

Il Tiglio, invece, è l’albero di tutti nati fra l’11 il 20 marzo e tra il 13 e il 22 settembre. Saranno queste le persone più fortunata di quest’anno, soprattutto all’inizio del 2022. Per loro, le opportunità si sprecano, e dopo aver fatto un po’ di chiarezza riguardo e proprio obiettivi, la loro situazione emotiva ed economica migliorerà enormemente. Anche le relazioni andranno a gonfie vele, sia quelle fisse che i nuovi incontri.

Concludiamo l’elenco dei segni più fortunati del 2022 dell’oroscopo celtico con l’abete. Questo albero abbraccia i nati tra il 2 è l’11 gennaio e fra i 5 e il 14 luglio. Per loro le prospettive sono rosee, soprattutto sul lavoro. Forse arriveranno delle nuove entrate o otterremo nuovi clienti, promozioni o aumenti. Mentre, sul lato sentimentale, fioriranno le coppie di lunga data e i single non saranno mai stanchi.

