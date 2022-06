Quando inizia a fare caldo sentiamo subito la necessità di mangiare qualcosa di rinfrescante. Niente può battere una deliziosa insalata di riso, leggera e saporita, o un’insalatona con pomodori e mozzarella. Anche se la cucina italiana è ricca di piatti davvero incredibili, la voglia di cucinare non è sempre al massimo. Quando inizia a fare caldo, non ne vogliamo proprio sapere di metterci ai fornelli. Troppe preparazioni che portano via tempo e il calore emanato da forno e piano cottura ci fa fare la sauna.

Anche per i dolci si verifica più o meno lo stesso con l’arrivo dell’estate. Per questo motivo, invece di preparare una ciambella o dei cornetti al forno, optiamo per i semifreddi. Tra cheesecake, tiramisù o anche il gelato fatto in casa, le ricette non mancano. Una coccola dolce a cui è difficile rinunciare, anche se il caldo ci butta giù. Ma se volessimo solo uno snack rinfrescante senza dover mangiare dolci troppo zuccherati?

Non al limone o alla menta, questo ghiacciolo fatto in casa è ancora più goloso e rinfrescante contro il caldo

Il ghiacciolo è un ottimo compromesso quando si tratta di spuntini golosi ma non troppo dolci. I più diffusi e considerati rinfrescanti sono sicuramente quelli al limone, fragola o menta. Ma oggi ne prepareremo uno fatto in casa dal sapore dolce con un ortaggio davvero estiva e rinfrescante, il cetriolo. Incredibile alleato della dieta, è povero di calorie, favorisce il senso di sazietà ed è ricco di antiossidanti.

Ingredienti per 16 pezzi

400 g di cetrioli;

2 ciuffi di menta;

160 ml di succo di lime;

120 ml di sciroppo di agave;

200 g di fragole;

1,2 litri di acqua minerale naturale.

Procedimento

Sbucciamo i cetrioli e tagliamoli grossolanamente a pezzetti, dopodiché frulliamoli con un mixer. Una volta ottenuta una purea, passiamola in un colino per ricavarne un succo. Dovremo averne circa 120 ml, misuriamolo con la bilancia e versiamolo in una brocca. Aggiungiamo quindi il succo di lime, lo sciroppo di agave, l’acqua e una manciata di foglie di menta tritate.

Laviamo le fragole, utilizziamo il vino per lavarle, questo è uno dei trucchi per preservarne il loro delizioso sapore. Dopodiché, dividiamole a metà e distribuiamole in 16 stampi per ghiaccioli da circa 100 ml. Inseriamo il bastoncino e versiamo il composto, trasferiamo poi nel freezer per 3 ore. Se vogliamo rendere ancora più particolari questi ghiaccioli, possiamo utilizzare bastoncini colorati oppure dei rametti di albero da frutto per un effetto più organico.

Quindi, non al limone o alla menta, questo ghiacciolo è il giusto compromesso quando si ha voglia di dolce. Il suo gusto super fresco è quello che ci vuole per rinfrescarsi quando le temperature sono così alte. I ghiaccioli senza zuccheri aggiunti sono un’ottima idea da gustare a merenda comodamente seduti sul divano.

