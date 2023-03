I 5 rossetti più sicuri da comprare e i trucchi per avere labbra carnose senza filler costosi

Nella vita di ogni giorno mostrare un aspetto curato è molto importante. Il trucco ci aiuta a renderci più belle, magari camuffando alcune imperfezioni. Uno dei prodotti che usiamo di più è il rossetto. Possiamo scegliere tanti colori, ma è importante conoscere le marche migliori quando andiamo ad acquistarlo.

Quando ci prepariamo per uscire prima curiamo la nostra igiene. In particolare la pelle del viso ha bisogno di prodotti delicati. Possiamo usare gel o latte detergente oppure il sapone. La fase successiva riguarda il trucco. Nel beauty case troviamo fondotinta, ombretti, mascara, fard e tanti accessori. Un elemento quasi essenziale è ormai il rossetto. Dare colore alle labbra o passare solo un gloss ci rende più belle e anche sensuali in molte occasioni.

Ma quale scegliere? I 5 rossetti più sicuri da comprare in profumeria

Possiamo comprare un rossetto a lunga tenuta, matte, no transfer o idratante. Tutte però vorremmo dei prodotti sicuri e di qualità. A volte non sappiamo quale scegliere ed è difficile interpretare la lista degli ingredienti. Altroconsumo ha testato 14 marche di rossetto. Sarebbe emerso che molti contengono residui di idrocarburi saturi degli oli minerali (Mosh) o di idrocarburi aromatici degli oli minerali (Moah). Si tratterebbe di residui di sostanze potenzialmente rischiose se ingerite. Un’attenta analisi avrebbe individuato i rossetti più sicuri per le labbra. I primi 5 sarebbero: rossetto Chanel rouge allure velvet estreme 116;

Dior couler coutur soin fondant 861;

Dr Hauschka rouge levres dahlia 10;

Purobio lipstick 14;

Sante pure colors of nature lipstick 24.

Chanel e Dior li potremmo trovare ad un prezzo che va dai 30,00 fino a i 45,00 euro. Il rossetto Dr Hauschka va dai 12,00 euro in su, mentre Purobio si aggirerebbe sui 10,00 euro, così come Sante. Tra questi 5 rossetti più sicuri da comprare ce ne sono quindi alcuni molto economici.

Come ingrandire le labbra in modo naturale

Per un effetto volumizzante possiamo provare a mescolare una goccia di olio al peperoncino con del miele. Facciamo un test prima su una piccola zona del braccio. Se non abbiamo irritazioni, massaggiamo le labbra con il composto e poi laviamo con acqua.

Possiamo rendere più carnose le nostre labbra con il trucco. Disegniamo il contorno a qualche millimetro da quello naturale con una matita color carne. Possiamo poi ripassarla con una del colore del rossetto. Con un pennellino coloriamo l’interno. Vanno bene i rossetti chiari e cremosi. Completiamo con un lucidalabbra.

Se amiamo il rosso o altri colori, anche opachi, possiamo ottenere l’effetto volume passando un gloss al centro delle labbra. Possiamo anche sfumare prima un colore di lipstick più chiaro nella zona centrale.

Un altro trucchetto consiste nel mettere un illuminante sull’arco di Cupido, tra naso e labbro superiore.

Ricordiamoci di bere acqua e di fare uno scrub con miele e zucchero una volta a settimana. Anche un semplice spazzolino aiuterà a togliere le pellicine e a migliorare il microcircolo. Dopo passiamo del burro di karitè.