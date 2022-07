Il periodo estivo è quello in cui maggiormente ci si potrà dedicare alla lettura. Libri di tutti i tipi, dai romanzi ai saggi potranno accompagnarci durante le nostre sessioni di relax in spiaggia. Sotto l’ombrellone, infatti, meglio non utilizzare il telefono rischiando di farlo surriscaldare. Meglio optare per un libro cartaceo, classico ma anche appena uscito. In molti, infatti ameranno leggere libri classici e più impegnati mentre altri tenderanno a prediligere la spensieratezza. A prescindere da ciò che si deciderà di portare in spiaggia, infatti, l’importante è scegliere qualcosa che rispecchi i nostri gusti.

Oggi si andrà alla scoperta di tre romanzi più o meno recenti da leggere in spiaggia per passare il tempo sotto l’ombrellone. Si tratta di romanzi scritti da autori giapponesi che hanno ottenuto un grandissimo successo in patria ma anche all’estero. Lo Squalificato di Osamu Dazai, Le quattro casalinghe di Tokyo di Natsuo Kirino e Kitchen di Banana Yoshimoto. Sono tre romanzi che si potranno leggere in un solo giorno.

3 romanzi sulla vita da leggere in un giorno in vacanza e anche sulla spiaggia

Lo Squalificato è un romanzo di Osamu Dazai che, uscito nel 1948, ottenne un grandissimo successo. In parte autobiografico, questo libro tratta della storia di Oba Yozo, un uomo solitario che non riesce a vivere in pace nella società che lo circonda. Per sopravvivere al peso dell’esistenza e per sentirsi parte di una società che non ama, ricorre a comportamenti da buffone. Un diario intriso di pessimismo e, a tratti, di atteggiamento rassegnato e disilluso nei confronti della vita che termina nel nulla.

Le quattro casalinghe di Tokyo

Il secondo romanzo di cui si tratterà è più recente, uscì nel 1997 in Giappone, ed è opera della scrittrice giapponese Natsuo Kirino. Le quattro casalinghe di Tokyo narra la vicenda di quattro donne molto diverse tra loro che lavorano nella periferia della capitale. Accomunate dall’insoddisfazione per un lavoro alienante e da una vita insoddisfacente oltre che senza prospettive. Le quattro verranno coinvolte in un delitto e nell’occultamento del cadavere del marito violento della più giovane del gruppo. Un romanzo che permetterà di riflettere sulle incongruenze presenti nella società giapponese, specialmente nei confronti delle donne. Un libro che coinvolgerà moltissimo il lettore e che, nonostante la mole, si potrà terminare in giornata.

Kitchen

Da ultimo tra i 3 romanzi sulla vita da leggere in un giorno un libro molto interessante, Kitchen dell’autrice Banana Yoshimoto. La protagonista è Mikage una ragazza che, dopo la morte della nonna, trascorre un periodo di apatia. Uscita da questo periodo decide di fare della cucina la sua ragione di vita. La cucina, sia come ambiente che come azione, ricopre un ruolo fondamentale nella vita della protagonista. Un romanzo in cui si intrecciano temi come morte, solitudine e perdita delle persone care. Il linguaggio semplice e diretto renderà, però, il tutto meno pesante e cupo.

