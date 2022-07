Ci sono molte buone ragioni per cui non dovremmo usare un’asciugatrice se non con parsimonia, ma la principale è il risparmio energetico che ne consegue.

In questo articolo vedremo come potremmo asciugare il bucato in alternativa all’asciugatrice. È vero che questo elettrodomestico promette vestiti asciutti e profumati in breve tempo, ma a quale prezzo?

La maggior parte delle volte usare l’asciugatrice non sarebbe una buona idea. A seconda del tessuto, ci potrebbe essere il rischio che il bucato si restringa. Inoltre, l’acquisto e il funzionamento dell’asciugatrice sarebbero tutt’altro che sostenibili.

Scendiamo nei dettagli.

Come evitare di utilizzare l’asciugatrice e risparmiare così una buona parte della spesa sulla bolletta elettrica

L’utilizzo delle asciugatrici potrebbe far restringere i capi in poliestere e i tessuti misti contenenti poliestere. Ma ci sono anche altri capi che potrebbero rovinarsi se inseriti in lavatrice.

Per la produzione di un’asciugatrice, inoltre, verrebbero generati più di 200 chilogrammi di CO 2, che corrisponderebbero a circa 1.000 chilometri di viaggio in auto.

L’asciugatrice richiede anche molta elettricità per funzionare, a seconda del modello e del programma selezionato, circa un intero kilowattora per ciclo.

In estate il bucato a volte si asciuga più velocemente all’esterno che nell’asciugatrice. Se si vuole fare del bene al proprio portafogli e all’ambiente, sarebbe meglio fare a meno dell’asciugatrice laddove possibile.

Le alternative all’asciugatrice

Vediamo come evitare di utilizzare l’asciugatrice e provare a risparmiare sulla bolletta, utilizzando delle alternative.

Sarebbe meglio asciugare il bucato all’esterno sullo stendibiancheria. Il bucato non può restringersi nell’aria e l’asciugatura non costa nulla. Molti penseranno che questo funzioni solo in estate, ma non in inverno.

Ma anche quando la temperatura è inferiore allo zero, è ancora possibile asciugare il bucato all’esterno. Con l’aria fredda e secca, l’umidità del bucato sarà assorbita.

Se non si ha un balcone o un giardino si è costretti ad asciugare il bucato al chiuso. In questo caso avrebbe senso prendere in considerazione l’acquisto di un’asciugatrice, perché accendere il riscaldamento per asciugare il bucato potrebbe essere più costoso dell’asciugatrice stessa.

Se si decidesse di acquistare un’asciugatrice, bisognerà scegliere un buon modello; quelle a pompa di calore sono molto più economiche di altri modelli e la classe energetica dovrebbe essere almeno A.

5 trucchi

il primo è centrifugare il bucato molto bene;

ventilare sempre bene la stanza dove si stende il bucato;

utilizzare dei mini stendibiancheria da utilizzare in cortile o in bagno, se non si possiede un balcone;

appendere il bucato in modo tale che ci sia spazio tra i capi.

