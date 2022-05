I fattori che indeboliscono il capello nel corso del tempo sono molteplici e, generalmente, sono legati a fattori esterni. Ora che ad esempio saremo più esposti ai raggi solari potremmo incorrere in una maggiore secchezza, specialmente se sommati a cloro e salsedine. A concorrere poi ai capelli sfibrati c’è anche l’utilizzo di phon, piastre ed una mancata idratazione e nutrimento del capello. Tutto questo potrebbe portare ad indebolimento e conseguente caduta dei capelli. Tuttavia perdere fino a 100 capelli al giorno è del tutto fisiologico ma attenzione se la perdita si presenta con stanchezza e dolore muscolare.

Ad ogni modo, nutrire il capello in modo adeguato potrebbe fare la differenza e, pertanto, di seguito vedremo 3 rimedi naturali per rinforzare i capelli.

Prodotto naturale per pelle e chioma

Gli oli naturali sono spesso di supporto a prevenire secchezza e indebolimento dei capelli. Il primo che consigliamo vanta l’ulteriore pregio di essere protettivo e rinforzante per i capelli ed un tonico naturale per la pelle. Stiamo parlando dell’olio di Macadamia, ottenuto dalla spremitura dei semi della pianta omonima, detti noci.

L’utilizzo di questo prodotto è consigliabile prima dello shampoo. Inumidiamo innanzitutto i capelli per poi massaggiarli con l’olio sulla loro lunghezza. Copriamo a questo punto il capo con un asciugamano o, ancora meglio, con una cuffia da doccia. Al termine della posa procederemo al normale lavaggio per ottenere capelli nutriti e lucenti.

Come detto, l’olio può essere utilizzato anche per dare tono alla pelle ed essere dunque utilizzato come maschera. Stesso discorso può essere fatto anche con l’olio di rosa Mosqueta.

3 rimedi naturali per rinforzare capelli secchi e sfibrati, prevenire la caduta e rinforzarli in vista dell’estate

Un altro olio utile a nutrire di vitamine i capelli e donare loro morbidezza ed un colore brillante è l’olio di cocco. Così come l’olio di Macadamia, anche quest’olio dovrà essere applicato sui capelli bagnati e lasciato in posa 30 minuti. L’olio di cocco oltre a rinforzare le fibre del capello è utile a sciogliere i nodi, idratarli, prevenire la caduta e addirittura contrastare la forfora.

Infine, potremmo dare il giusto nutrimento con un ingrediente che tutti abbiamo in casa. L’olio d’oliva, grazie alle sue proprietà, funge da maschera rinvigorente per i capelli più fragili. Mischiamo un cucchiaino di miele e dell’olio d’oliva per poi applicare sulle punte umide, lasciare in posa e sciacquare. Quest’ultima è una maschera piuttosto corposa quindi, se necessario, procedere con un doppio risciacquo.

Naturalmente prima delle applicazioni è opportuno verificare eventuali allergie a questi prodotti.

