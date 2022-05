L’applicazione di messaggistica più diffusa al Mondo continuamente migliora il servizio offerto ai suoi clienti. In linea con questa filosofia ha inserito qualche tempo fa fra le sue funzioni a possibilità di eliminare anche per il destinatario i messaggi inviati. Vi sono però dei limiti temporali entro cui questa operazione si può fare.

Ebbene, non tutti sanno che c’è un trucchetto che permette di cancellare i messaggi di WhatsApp dopo il tempo massimo.

Nella fretta quotidiana ci si trova spesso a commettere l’errore di inviare un messaggio in una chat anziché in un’altra. Spesso si apre l’ultima conversazione presente sul telefono e si scrive in quella anche se il destinatario sarebbe dovuto essere un altro. A volte succede che ce ne rendiamo immediatamente conto. In questo caso possiamo usufruire della funzione messa a disposizione dall’applicazione di cancellare il messaggio e di renderlo nullo anche per il ricevente. Molte altre volte invece solo quando magari rientriamo nel sistema di messaggistica ci rendiamo conto dell’errore commesso. Il rischio di aver fatto una figuraccia o di aver comunicato cose inesatte alla persona sbagliata dunque è sempre dietro l’angolo.

Ma in caso di errore c’è la possibilità di riparare seguendo una procedura che è semplice da mettere in pratica anche se meno conosciuta ai più.

Cancellare i messaggi di WhatsApp dopo il tempo massimo è possibile ma solo pochi sanno come fare

Per prima cosa dobbiamo mettere il telefono in “modalità aereo”. In questa maniera si disattiveranno i segnali radio ed il cellulare verrà isolato. Potremmo tuttavia continuare ad utilizzare tutte le sue funzioni “offline”. A questo punto selezioniamo il menù a tendina delle “impostazioni”. L’operazione successiva prevede di scegliere la funzione “generali” ed a seguire l’opzione che ci permette di impostare la data e l’ora. È proprio ora è il momento di “farsi furbi”.

Dunque selezioniamo il giorno precedente a quello reale. Quindi torniamo sulla “conversazione incriminata”. Possiamo a questo punto rimuovere tutti i testi e le fotografie di cui vogliamo eliminare ogni traccia. Questa possibilità non è da sottovalutare per sbarazzarci anche di conversazioni che possono rivelarsi “scomode”. Non ci resta quindi che sospendere la modalità aereo, lasciare qualche minuto al telefono per potersi risincronizzare. Infine ritornare sulle impostazioni generale e selezionare la data corretta in modo da riallineare le funzioni del nostro apparecchio. Ecco dunque svelato un piccolo escamotage a cui potremmo ricorrere per evitare figuracce o problemi.

