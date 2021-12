Le feste natalizie stanno arrivando e parteciperemo a cene e cenoni. In questo periodo dell’anno in molti amano essere impeccabili ed esibire un look elegante e raffinato. Per un outfit davvero completo è importante curare anche il make up, in particolare quello della zona degli occhi.

In tanti, però, credono di non essere capaci di ricreare un trucco perfetto senza andare dall’estetista. Oggi vogliamo parlare di un metodo semplice e veloce, che mette in risalto lo sguardo. Infatti, gli occhi marroni diventano magnetici con questo make up perfetto per il Natale. Scpriamo insieme come realizzarlo.

L’ombretto indispensabile che sta bene su tutti

Esistono alcuni cosmetici che sono semplicemente indispensabili e che dovrebbero essere presenti nella trousse di ogni donna. Tra questi possiamo citare il rossetto rosso, il mascara e la matita neri, l’eyeliner e un fard rosato.

Se parliamo di ombretti, però, non c’è un colore più versatile di quello dorato. Un bell’ombretto dorato perlato dovrebbe essere presente nella collezione di ognuna di noi. Può essere in crema o in polvere, in matita o liquido, l’importante è che sia dorato.

Se a Natale vogliamo esaltare l’outfit che indosseremo, dobbiamo curare a fondo anche il make up. Non è così indispensabile che si tratti di un trucco complesso ed elaborato, l’importante è che i colori siano azzeccati.

Per realizzare un trucco passe-partout adatto ad ogni occasione e che metta in risalto gli occhi marroni e non solo, dobbiamo proprio usare l’ombretto dorato. In particolare, dobbiamo preferire quelli con un effetto perlaceo, che risaltano l’occhio creando un effetto 3D.

Gli occhi marroni diventano magnetici con questo make up perfetto per il Natale

Dobbiamo iniziare stendendo un primer sulla palpebra, in modo da avere una base uniforme. Ora possiamo applicare l’ombretto dorato sulla palpebra mobile sfumandolo verso l’esterno. Con il dito picchiettiamo sino all’arcata delle sopracciglia e verso l’esterno.

Con un pennellino, poi, applichiamo l’ombretto anche nella parte inferiore dell’occhio, senza dimenticare la parte interna. Ora dovremo delineare con un eyeliner e terminare con un mascara nero.

Questo colore dorato è perfetto sugli occhi nocciiola e neri, ma dona molto anche agli occhi verdi. Inoltre, si tratta di un colore che si intona con qualsiasi colore di vestiti e che è elegantissimo.

Non ci resta che indossare un bell’abito elegante ed un paio di gioielli dorati e il nostro look è semplicemente perfetto, non passeremo di certo inosservate.

