Stando alle statistiche di settore negli ultimi due anni sono aumentate a dismisura le vendite di antinfiammatori e antidolorifici per il mal di testa. Strano visto il periodo a cui siamo andati incontro e che ancora non ci abbandona con l’arrivo di queste maledette varianti. Non è un caso che lo stress e l’ansia si siano fatti così sentire sugli italiani chiamati al peggior periodo degli ultimi 70 anni. Ma ci sono anche 3 rimedi fantastici e naturali per mettere ko il mal di testa senza farmaci che andremo a vedere in questo articolo. Suggerimenti come ricordiamo sempre che abbisognano del parere medico o del farmacista di fiducia.

Un rimedio dallo sport

Gli sportivi lo conoscono bene perché il mal di testa da stress e ansia della prestazione è abbastanza comune. Parliamo del salice bianco una pianta che conoscevano già i medici dei Faraoni dell’antico Egitto. E non è un caso perché nella sua corteccia si nasconde una sostanza che è parte integrante nientedimeno che dell’aspirina. È l’acido salicilico questa piccola meraviglia della natura in grado di fungere da antinfiammatorio e antidolorifico. Attenzione che il salice bianco è perfetto anche per i dolori muscolari e le infiammazioni tendinee.

3 rimedi fantastici e naturali per mettere ko il mal di testa senza farmaci

Simile al salice bianco sono le mandorle il cui segreto antidolorifico sta nella salicina in esse contenuta. Stessa sostanza dell’acido salicilico e ovviamente presente anch’essa in molte medicine curative di emicrania e mal di testa. Ecco perché al primo sentore dell’arrivo del mal di testa sgranocchiare qualche mandorla ci permetterà di bloccare immediatamente il dolore e l’infiammazione.

Il rimedio dei bimbi

Abbiamo visto un rimedio dallo sport, uno dalla tavola ed eccone uno che arriva dal mondo dei bambini. È l’olio essenziale di menta piperita che si usa proprio con i più piccoli strofinandolo delicatamente sulle tempie. La sua forza è quella di favorire il rilassamento della tensione muscolare che porta al mal di testa. Ne bastano alcune gocce per un effetto immediato ed efficace a patto però di prendere in tempo l’arrivo del mal di testa. Ricordiamo che tutti questi sistemi naturali sono validi per mali di testa di origine nervosa e da stress. E attenzione anche alla prevenzione a tavola come sottolineiamo nell’articolo di approfondimento.

