Bere dalla bottiglia è un’abitudine che molto di noi abbiamo. Che sia per comodità, per necessità o per pura pigrizia, resta il fatto che lo facciamo (quasi) sempre.

Chi vive da solo, d’altra parte, non si pone il problema di utilizzare i bicchieri! Si pensi, ad esempio, alla bottiglietta da portare al lavoro o quando si è fuori casa. In casi come questo, però, la nostra non proprio elegante abitudine diventa piuttosto un’esigenza. Infatti, è difficile pensare di portare in borsa un bicchiere perché oltre che scomodo, risulterebbe quasi goliardico.

Fuori da queste ipotesi di pseudo necessità, ci sono quelle volte in cui sarebbe preferibile versare l’acqua in un normale bicchiere di vetro. Non si tratta soltanto di bon ton, ma di ben altro.

È questo il pericoloso motivo per cui non dovremmo mai bere direttamente dalla bottiglia

Si tratta anche di gusto. È risaputo che bere da bottiglie di plastica altera il sapore delle bevande, qualunque esse siano. La stessa cosa vale per il cibo ed ecco perché gli esperti di cucina dicono sempre di evitare piatti e posate di plastica.

Tuttavia, il motivo principale per cui si sconsiglia vivamente di sorseggiare acqua o altre bibite direttamente dalla bottiglia è di natura puramente igienica.

Probabilmente, alcuni nostri Lettori ricorderanno l’articolo sulle scatolette di tonno (link qui). Quella volta avevamo precisato come fosse assolutamente necessario pulirle prima di aprirle, per rimuovere la sporcizia accumulata.

Proprio come in quel caso, anche appoggiare le labbra su una bottiglia appena acquistata al supermercato potrebbe essere antigienico e il motivo è semplice. Allo stesso modo di altre confezioni di cibi e bevande, le bottiglie sono conservate in scantinati pieni di polvere e insetti. Ciò spiega perché sarebbe preferibile usare i classici bicchieri.

La soluzione per quando siamo fuori casa

È questo il pericoloso motivo per cui non dovremmo mai bere direttamente dalla bottiglia, ma che si fa se siamo in giro?

In tal caso potremmo semplicemente pulire la bottiglia con delle salviette umidificate o con un fazzoletto imbevuto. Certo, non otterremo chissà quale risultato di estrema pulizia, ma è già qualcosa.

Quindi, attenzione ad alcune cose apparentemente banali e ai nostri gesti quotidiani, perché possono nascondere insidie che non avremmo mai immaginato.