La sogliola è un alimento ricco di proprietà nutrizionali, utile anche per l’apparato scheletrico e ricca di fosforo e calcio. Questo pesce bianco si può preparare in tanti modi, ma esiste un modo per preparare la sogliola e renderla gustosa al punto giusto con un ingrediente segreto. Inoltre, per rendere questo piatto ancora più leggero è possibile effettuare la cottura anche al forno. Per iniziare il pranzo o la cena si può optare anche per un simpatico antipasto di alici e pangrattato senza frittura che piace a grandi e piccini.

Poi, dopo l’antipasto servire la sogliola impanata con mandorle e crackers, un secondo piatto unico che piace a tutti per la sua bontà e croccantezza. La ricetta è facilissima e si prepara in dieci minuti.

Gli ingredienti da utilizzare per 4 persone sono: 600 gr di filetti di sogliola surgelati, 50 gr di farina, un cucchiaio di mandorle spellate, 2 uova. Poi, 80 gr di crackers, olio per friggere e circa 50 gr di insalata riccia, pepe e sale quanto basta.

Preparare la sogliola e renderla gustosa al punto giusto con un ingrediente segreto

La preparazione è molto semplice e si divide in 4 fasi, il tempo impiegato in tutto è 10 minuti per la preparazione e circa 6 minuti per la cottura.

La prima fase consiste nello scongelare i filetti di sogliola. Mettere in un sacchetto di carta i crackers e sbriciolarli con un batticarne fino a ridurli in polvere.

La seconda fase consiste nel tritare grossolanamente le mandorle con un mixer. Poi versare la polvere di crackers in un piatto e unire le mandorle. Mescolare il tutto con una forchetta. Versare la farina in un altro piatto. E sbattere le uova in un piatto separato. Insaporire i filetti di sogliola con il pepe, poi, infarinare e passarli nelle uova. Infine, impanare con la farina di mandorle e crackers.

Preparate le sogliole impanate, inizia la terza fase che consiste nel cuocere in olio ben caldo i filetti impanati, circa 3 minuti per parte. Scolare e appoggiare su un foglio di carta assorbente. Infine, spolverizzare con il sale e servire caldi con l’insalata.

L’ingrediente segreto di questa ricetta è l’impanatura con mandorle e crackers che oltre ad un intenso sapore, la sogliola risulta più croccante e gustosa.

