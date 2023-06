3 rimedi eccezionali contro pulci e zecche sui cani e in casa. Le ricette degli antichi Romani e delle nostre nonne

È entrata l’estate e con il caldo anche gli insetti come zanzare, pulci e zecche. In questi ultimi anni sono stati un vero terrore in Italia e colpiscono animali e uomini. Dall’antichità 3 rimedi eccezionali per scacciarle e tenerle lontano.

Anche quest’anno aumenta il numero di zecche presenti sul territorio italiano. Per gli animali si associa al problema delle pulci, tanto che spesso si cerca di rimediare con l’uso di un collare. Ma le sostanze chimiche possono essere sostituite anche con 3 rimedi antico e naturali.

Come fanno zecche e pulci ad arrivare su uomini e animali

È possibile essere punti da una zecca e anzi è anche abbastanza facile. Questo perché le zecche rilevano la presenza degli esseri umani e degli animali allo stesso modo che le zanzare. Captano, cioè, le emissioni di anidride carbonica durante l’espirazione.

Solo che le zanzare hanno le ali per volare e raggiungere la loro vittima. Invece, le zecche si arrampicano sui cespugli e sui rami bassi degli alberi. Quando vedono passare la loro vittima, che sia un cane o un essere umano, semplicemente si lasciano cadere su di essa.

Per quanto riguarda le pulci, queste si trasmettono piuttosto per contatto. Se un cane incontra un altro infestato di pulci, forse un randagio, è facile che queste passino dall’uno all’altro. Poi il nostro cane le porterà in casa.

Come rimuovere una zecca senza conseguenze

Se notiamo una zecca sulla pelle, per toglierla utilizziamo la tecnica corretta. Ci procuriamo un paio di pinzette, quelle che si utilizzano per tirare i peletti. Con esse cerchiamo di afferrare la zecca nella parte più vicina alla pelle. Una volta afferrata facciamo il movimento di staccarla dalla cute, allontanandola verso l’alto, con l’accortezza di non schiacciarla. Questo sistema è il migliore perché permette di staccare l’animale senza che questo abbia una reazione.

Una volta tolta, non va buttata, ma la eliminiamo bruciandola, il sistema più sicuro per ucciderla. Infatti se la schiacciassimo, faremmo uscire fuori il sangue che potrebbe creare infezione.

3 rimedi eccezionali contro pulci e zecche sui cani arrivano dal passato

Per eliminare le pulci e le zecche da cani e gatti le nostre nonne avevano un rimedio eccezionale. Si procuravano del rosmarino, delle foglie di pomodoro e dell’acqua.

Con queste erbe preparavano un decotto che spruzzavano sul pelo degli animali ma anche nei luoghi dove erano soliti rimanere. Un rimedio che si può provare.

Invece gli antichi Romani avevano il problema della presenza di pulci e zecche in casa e in vari ambienti. Per questo motivo utilizzavano diverse erbe aromatiche per tenerle lontane. Un primo rimedio naturale era l’utilizzo di comuni erbe aromatiche come la menta, il basilico e la lavanda. Venivano però impiegate altre piante dalle proprietà repellenti e in particolare l’assenzio e il tanaceto, altra soluzione. Le foglie venivano spesso appese o sparse negli ambienti per scoraggiare l’infestazione di pulci e zecche. Si evitava così la loro presenza in casa e anche sugli animali. Proviamo queste 3 soluzioni naturali senza l’utilizzo di sostanze pericolose