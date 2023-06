Mai più afidi e formiche sulle piante con questo rimedio 100% naturale. Scoperto perché stanno sempre insieme

Oramai siamo nel periodo in cui gli afidi si notano su diversi tipi di piante. Una vera invasione visto che si riproducono a grande velocità. Inoltre lì dove sono gli afidi, in genere notiamo anche le formiche. Come fare a risolvere questo problema e allontanare velocemente afidi e formiche dalle piante?

In questo periodo dell’anno troviamo diverse piante interessate dagli afidi. Sono di colore verde e piccoli, da non confondere con le più grandi cimici, anch’esse verdi. È il periodo degli insetti e dobbiamo in qualche modo far fronte.

Pericolosità per le piante

Gli afidi sono numerosissimi, colonizzano verdure come bietole, carciofi e altre. Il problema degli afidi è che succhiano di continuo la linfa della pianta, proprio nel periodo in cui ne ha più bisogno per crescere. Di conseguenza la pianta si indebolisce. Possono trasmettere anche forme di virosi o malattie fungine che distruggono le piante. Non da ultimo aiutano la formazione delle muffe.

Di afidi ce e sono diversi tipi a seconda delle piante. C’è l’afide verde del pomodoro e della patata, ma anche quello del pesco e l’afide nero della fava. La lista non si esaurisce qui.

Perché stanno insieme sulle piante

In genere sulle piante quando ci sono gli afidi, piccolissimi, troviamo anche le formiche. Come mai avviene questo incontro? È un puro caso o c’è qualcosa che li lega insieme? In effetti le formiche proteggono gli afidi che ben volentieri accettano la loro protezione. In ricambio gli afidi offrono alle formiche la loro secrezione zuccherina, la melata, di cui le formiche vanno matte. Le formiche a volte funzionano come taxi per gli afidi, che vengono portati da una pianta all’altra affinché possano produrre più velocemente la melata.

Perché non utilizzare gli insetticidi

È meglio non utilizzare gli insetticidi, almeno nel periodo di fioritura delle piante. Questo perché le sostanze chimiche comunque trasmettono i loro veleni alle piante, ma anche per un altro motivo. Siamo nel periodo dell’impollinazione e molti insetticidi agiscono contro i preziosi insetti impollinatori. Le api, ma anche altri insetti come i maschi delle zanzare, spesso ne soffrono le conseguenze. Tanto che le api perdono l’orientamento per far ritorno nell’alveare e muoiono. Meglio allora andare alla ricerca di un rimedio del tutto naturale, ma anche efficace.

Mai più afidi e formiche sulle piante con questo rimedio semplice e naturale

Un modo naturale per allontanare afidi e formiche dalle nostre piante è creare un ambiente che risulti a loro poco accogliente. Si potrebbero preparare dei macerati o degli infusi a base di ortica, peperoncino, aglio, artemisia, felce e foglie di pomodoro. Ognuna di queste piante risulta sgradevole agli afidi. Si tratta comunque di sistemi preventivi che non sempre hanno un’efficacia completa. Possiamo comunque provare a cospargere e spruzzare le piante con questi macerati, anche attorno al terreno.

Quando gli afidi sono già presenti sulle piante possiamo invece rimuoverli con le mani. Una spugnetta con dell’acqua e del sapone di Marsiglia liquido farà il suo effetto. Possiamo anche utilizzare un paio di sostanze che sono anche non nocive agli insetti impollinatori. Si tratta dell’olio bianco e del sapone molle potassico.

L’alternativa degli insetti antagonisti

Ma c’è anche un’altra alternativa ed è quella degli insetti antagonisti, ovvero gli insetti nemici degli afidi. Così diremo mai più afidi e formiche sulle piante con questo rimedio efficace. Uno di questi insetti è proprio la graziosa coccinella. Non ci resta che acquistare, nei negozi specializzati oppure on line, le larve di coccinella e sistemarle direttamente sulle piante. Possiamo sistemarle sulle piante più infestate, come ad esempio le bietole. Le larve mangiano gli afidi di cui sono ghiotte.

Tuttavia anche le larve e le coccinelle hanno i loro nemici e questi sono proprio le formiche, le alleate degli afidi. Per questo motivo, per allontanare le formiche dalle piante, bisogna cospargere il terreno attorno ad esse di cenere. La cenere uccide le formiche perché le disidrata. In questo modo, con la cenere, le coccinelle potranno fare indisturbate il loro lavoro e avremo delle piante senza afidi e formiche. Un rimedio 100% naturale.