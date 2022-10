Ora che per forza di cose saremo costretti a tenere le finestre di casa bene serrate per scongiurare il freddo potremmo trovarci di fronte al problema dell’umidità. Questo è un fenomeno piuttosto comune nelle stagioni più fredde che possiamo fronteggiare in modo semplice.

Innanzitutto, per quanto possibile, sarebbe opportuno arieggiare le stanze favorendo il ricambio di aria e scongiurare la formazione di muffe. Attenzione, poi, a dove asciughiamo i nostri vestiti. Ad esempio, è sconsigliabile mettere vestiti bagnati sul termosifone che facendo evaporare l’acqua aumenterebbero l’umidità. A tal proposito potrebbe essere utile conoscere qualche trucchetto per asciugare rapidamente i vestiti anche con il freddo.

Piante per salotto, bagno o camera che depurerebbero l’aria assorbendo umidità

Inoltre, possiamo ricorrere a soluzioni fai da te che consentano di catturare l’umidità in eccesso e migliorare la qualità dell’aria. Ad esempio, possiamo utilizzare una comune bottiglia di plastica trasformandola in deumidificatore.

Rimuoviamo il tappo e foderiamo il buco con della carta stagnola sulla quale faremo dei forellini. A questo punto tagliamo la bottiglia a metà orizzontalmente e inseriamo la parte superiore capovolta nella parte inferiore. Riempiamo, poi, la parte superiore, che fungerà da imbuto, con del sale grosso. Il sale attirerà a sé l’umidità che si raccoglierà nella parte inferiore.

Questo è un metodo economico per ridurre l’umidità in casa ma se volessimo possiamo agire anche attraverso alcune piante da arredamento. Infatti, esistono piante per salotto, bagno o camera che potrebbero aiutarci a ripulire l’aria e diminuire l’umidità.

Arredamento amico

Le piante da interno non solo giocano un ruolo chiave nell’arredamento di casa rendendola elegante, ma potrebbero aiutarci a ripulire l’aria. Una di queste è il classico bambù che non ha bisogno di particolari attenzioni. Acqua o luce. Possiamo semplicemente lasciarlo sugli scaffali e lasciare che svolga la sua azione anti umidità.

Per quanto riguarda le piante che aiutano a ripulire l’aria troviamo, poi, anche l’aloe vera. Questa pianta sarebbe in grado di assorbire sostanze come formaldeide e benzene semplicemente posizionandola in luogo luminoso ma non direttamente esposto alla luce del sole.

Classico dei classici è poi la sanseveria, che invece può tranquillamente vivere all’ombra e con poca acqua. Anche in questo caso parliamo di una pianta che sarebbe capace di assorbire la formaldeide che spesso viene dispersa nell’aria in seguito all’utilizzo di detergenti spray.

Infine, tra le piante più gettonate contro l’umidità troviamo l’edera inglese o hedera helix. Questa bellissima pianta pendente oltre ad arredare splendidamente gli spazi di casa sarà in grado di alleggerire l’aria trattenendo l’umidità.

