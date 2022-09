La pulizia del forno richiede sempre tanto olio di gomito. Ma proveremo a farlo velocemente e con poca fatica usando un ingrediente assolutamente naturale, il bicarbonato. È un prodotto molto versatile che possiamo usare anche per pulire e far brillare la cappa della nostra cucina.

Questa volta, tuttavia, alla solita miscela uniremo degli ingredienti che rilasceranno una fragranza delicata e molto gradevole. Il forno sarà pulito e sgrassato, ma anche piacevolmente profumato. Senza l’uso di prodotti chimici e senza il rischio di residui che potrebbero contaminare gli alimenti. Mettiamoci all’opera, dunque, per pulire e sgrassare il forno con il bicarbonato e renderlo fresco e profumato.

Preparare detergenti sgrassanti alla fragranza di cannella o di timo

Per il nostro composto sgrassante saranno necessari 8 cucchiai di bicarbonato di sodio, 4 cucchiai di cannella in polvere e 2 cucchiai di sale fino. Se la quantità di prodotto dovesse risultare eccessiva, possiamo dimezzare le dosi o conservare la polvere rimanente in un barattolo di vetro con coperchio. Il composto rimarrà efficace per 6 mesi. Mescoliamo le polveri e aggiungiamo poca acqua in modo da formare un composto cremoso.

Il timo è un’erba aromatica gradevolmente profumata e dal potere sgrassante adatta come la cannella per creare una polvere abrasiva. Occorreranno 100 g di bicarbonato da unire a 25 g di sale e a 3 cucchiai di timo essiccato. Poi si potrà procedere come con il composto alla cannella. Anche in questo caso potremo conservare l’eventuale preparato in eccesso per 6 mesi in un barattolo di vetro.

Pulire e sgrassare il forno con il bicarbonato e altri rimedi naturali profumati

Vediamo ora come procedere alla pulizia. Come prima operazione svuotiamo il forno e stacchiamo le griglie, poi lo accendiamo a una temperatura di 40 gradi per 20 minuti. Servirà a favorire la rimozione del grasso. A questo punto applicheremo l’impasto sulle pareti aiutandoci con una spugnetta per raggiungere anche gli angoli più scomodi. Lasceremo agire per 12 ore. Poi sarà sufficiente rimuovere l’impasto con un panno in microfibra. Per facilitare l’operazione si potrà inumidire il panno con un po’ di aceto. Infine basterà accendere il forno a bassa temperatura per eliminare l’umidità rimanente.

Pulire le griglie e la leccarda

La presenza di incrostazioni difficili da rimuovere può rendere difficoltoso pulire alla perfezione le griglie e la leccarda. Vediamo allora come procedere. È necessario staccare le griglie e rimuovere la leccarda. Poi applicheremo l’impasto abrasivo della profumazione preferita e lasceremo agire a lungo, come per il forno. A questo punto potremo comodamente risciacquare sotto l’acqua corrente e aiutarci con uno spazzolino o con una spugnetta abrasiva per eliminare gli eventuali residui.

Un altro modo praticissimo e a zero fatica per avere griglie e leccarda pulitissime è quello di metterle nella lavastoviglie e avviare un lavaggio a 60 gradi. Anche in questo caso, uno spazzolino o una spugnetta abrasiva possono aiutarci a rimuovere gli eventuali residui.

