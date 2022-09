Uno dei compiti casalinghi che può dare più filo da torcere è fare il bucato. Innanzitutto, il primo scoglio da affrontare è capire il funzionamento di pulsanti e manopole della lavatrice, programmi inclusi. Poi, dobbiamo imparare ad orientarci in quella vastità di detersivi e scegliere quelli adatti, pensando ai vari tessuti e ad ogni evenienza possibile. Tuttavia, molto spesso, anche quando abbiamo acquisito più dimestichezza, chiudiamo l’oblò dell’elettrodomestico con una certa insicurezza, non sapendo se e come tireremo fuori i panni.

Tra le problematicità più diffuse, che richiedono “l’aiuto del pubblico”, solitamente rientra sbiancare la biancheria diventata rosa, rimediare al bucato stinto o ammorbidirlo. Un altro inconveniente molto comune, però, riguarda l’odore e in particolare il profumo. Per questo motivo affronteremo l’argomento proprio nell’articolo, scoprendo come tirare fuori dalla lavatrice un bucato profumatissimo o profumarlo mentre stiriamo.

3 rimedi della nonna per profumare il bucato in lavatrice e stirando

Partiamo dal momento più atteso quando si fa il bucato, il momento in cui apriamo l’oblò e preleviamo i panni appena lavati, sperando che siano perfettamente puliti e profumati. Nel primo caso, se avessimo scelto i giusti detersivi e pretrattato le macchie potremmo essere più certi della riuscita. Nel secondo caso, invece, potremmo avere qualche dubbio in più nonostante l’uso di prodotti altamente profumati. Il perché? A volte potrebbe dipendere dal carico eccessivo oppure la causa potrebbe essere una rimandata manutenzione della lavatrice che fa puzzare il cestello.

Quindi, innanzitutto, sarebbe buona norma caricare il giusto e pulire anche l’elettrodomestico. Poi, per innalzare le nostre sicurezze, potremmo rubare un segreto alle nonne e cioè utilizzare una miscela a base di aceto di alcol e olio essenziale. Questa combinazione avrebbe un potere ultra profumante e l’aceto di alcol inoltre andrebbe ad ammorbidire, igienizzare e far risplendere i colori della biancheria. Nel dettaglio, basterebbe miscelare 30 ml di aceto di alcol con 8 gocce di olio essenziale a piacere. Poi, dovremmo versare il tutto nel vano dell’ammorbidente della vaschetta durante l’ultimo risciacquo.

Profumare il bucato stirando

Diversamente dalla situazione appena descritta, se avessimo ritirato dei panni asciutti non perfettamente profumati potremmo recuperare mentre li stiriamo. Ancora una volta ci vengono in soccorso le nonne con due rimedi portentosi. Il primo consiste nell’aggiungere qualche goccia di olio essenziale a piacere all’interno della caldaia del ferro da stiro. In questo modo, il vapore sprigionato sarà profumato e il profumo rimarrà impresso tra le fibre della biancheria.

Il secondo rimedio, invece, consiste nel creare una soluzione a base di 150 ml di acqua distillata, un cucchiaio di amido di mais e 10 gocce di olio essenziale. Questa andrebbe vaporizzata su ogni panno prima della stiratura, senza esagerare, e poi, grazie al calore, agirebbe sia come appretto che come profumatore. Allora, ecco qui i 3 rimedi della nonna per profumare il bucato in lavatrice o quando si stira.

