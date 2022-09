La Bilancia dovrebbe prenotare degli esami ed arrivano parecchi soldi a un segno

Saranno giorni critici, i prossimi, in amore per l’Ariete. Chi è single si sta innamorando perdutamente, ma senza essere corrisposto. E chi è in coppia, attraverserà un momento di crisi che non sarà passeggero. Per il Toro l’inizio settimana sarà in salita. Qualche incomprensione di troppo in ufficio creerà cattivo umore. Per fortuna, il morale crescerà nel fine settimana, grazie anche agli amici che sapranno come tirarci su.

Per i Gemelli sarà fondamentale, nei prossimi giorni, diventare zen. Ci saranno, infatti, degli alti bassi nella vita quotidiana che potrebbero destabilizzarci. Impariamo a non esaltarci e a non buttarci giù.

Per la Vergine è arrivato il momento di farsi avanti in amore

Il Cancro passerà la prossima settimana a pensare, soprattutto, a sé stesso. Va bene essere sempre disponibili per gli altri, ma, qualche volta, essere egoisti non è sbagliato. Saranno invidiati i nati nel Leone perché le stelle indicano che potrebbero ricevere belle notizie sul conto in banca. Certo, l’amore non è proprio a mille, tanto che ai single inizia a pesare questa solitudine del cuore.

La Vergine ha deciso di farsi avanti e rivelare i propri sentimenti. Passeremo i primi giorni della settimana a pensare a come dichiararci. E faremo bene a prenotare per tempo ristorante gourmet e fiorista.

Lo Scorpione farebbe bene a non esagerare con la sua leggerezza

La Bilancia dovrebbe prenotare degli esami perché quei disturbi del mattino non vanno trascurati. A cominciare da quelli del sangue e senza rimandare ulteriormente con la solita scusa. Lo Scorpione, come sempre, è il re della festa. Non a caso è il segno considerato più sensuale dello zodiaco. Però, va bene la leggerezza, ma chi ci sta vicino, alla lunga, potrebbe anche stancarsi.

Il Sagittario ha iniziato settembre facendosi travolgere dagli impegni. Va bene voler fare tutto, ma fermiamoci un attimo. Anche perché la casella della posta si sta riempiendo e rischiamo di perdere messaggi importanti.

La Bilancia dovrebbe prenotare degli esami ed arrivano parecchi soldi a un segno

Che bei giorni per il Capricorno, che vedrà finalmente ripagati, sul lavoro, gli sforzi fatti. E il prossimo fine settimana sarà piacevole fare un pranzo di famiglia e ritrovare parenti che non vediamo da tempo. L’Acquario farà fatica ad adeguarsi alla frenesia che gli gira intorno. Tutti sembrano delle mosche impazzite e la cosa migliore, per noi, e continuare al nostro passo. Saranno gli altri a fermarsi e noi a raggiungerli.

I Pesci farebbero bene a tenere aperto Facebook e a guardarlo con frequenza. Questa settimana, infatti, qualcuno del passato ha deciso di ricontattarci. E ci metterà in crisi, perché accettare ci cambierà la vita.

