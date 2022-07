Andare al mare ad agosto spendendo poco è il sogno di tutti, l’obiettivo di molti, anche di chi, magari, può permettersi una vacanza senza badare a spese. Ecco, per questi fortunati, proseguire nella lettura potrebbe essere pleonastico, ma, semmai la ruota dovesse girare, ecco che, forse, bisognerebbe farsi trovare preparati. Vediamo, dunque, come fare 3 settimane di vacanza.

Ci sono diversi passaggi da compiere. È sufficiente dotarsi di un computer o di un cellulare per procedere. Una buona dose di fantasia, un po’ di spirito di avventura, condito da una capacità di adattamento. Senza questi requisiti è complicato iniziare solamente la ricerca. Se si vuole la comodità, la si deve pagare. Certo, poi, anche in quel caso, ci sono prezzi e prezzi. C’è il lusso come il dignitoso, il caro come l’economico.

La meta è ovviamente il primo punto da cui partire. Ci sono delle zone d’Italia meno costose di altre e questo è risaputo. Tuttavia ci sono siti, airbnb.com o booking.com, che permettono una facile ricerca partendo dal prezzo.

Il primo, infatti, consente di mettere il periodo nel motore di ricerca e il numero di persone. La destinazione può essere molto indicativa. Questo perché, poi, avvalendosi della funzione mappa, ci si può spostare con il cursore e il sistema mostrerà i requisiti richiesti lungo tutta la penisola.

Un esempio? Nei filtri indichiamo un valore sotto i 40 euro al giorno, dopodiché mettiamo una meta e facciamo partire la ricerca. A quel punto ci verranno mostrate tutte le sistemazioni sotto i 40 euro e, muovendoci con il cursore, potremmo spaziare per tutta l’Italia.

Come fare 3 settimane di vacanza in Italia spendendo meno di 1000 euro

Possiamo decidere di essere stanziali per tre settimane o di suddividere il periodo su più mete. Così facendo, si ridurrebbero le spese, magari andando verso il Sud. Altro aspetto da curare, la vicinanza dal mare. Viaggiando in macchina non dovrebbe essere necessario parcheggiarla a pochi metri dal bagnasciuga, con alloggio con vista mare. Si può restare più interni, magari a una decina di chilometri e decidere di cambiare più spiagge nel corso del periodo.

Anche in agosto, poi, si possono trovare luoghi se non solitari, comunque meno affollati. Chi meglio della gente del posto per conoscerli?

Scelta la meta, studiamo il percorso. Muovendoci in macchina, possiamo decidere di ammortizzare le spese avvalendoci di un servizio come Bla Bla Car. Certo, una famiglia di 4 persone ha molti meno margini di manovra rispetto a una coppia, ma è un sistema carino per viaggiare in compagnia. Oltre a rientrare un po’ sui costi del viaggio.

Evitare, quando possibile, l’utilizzo di autostrade, servendosi di strade a scorrimento veloce. Guardando bene le mappe, spesso si possono trovare lunghi tratti non a pagamento. Sono meno frequentate e si viaggia con una buona media.

Infine, mantenere il più possibile una velocità moderata, cercando di consumare meno carburante possibile. In tempi come questi, diventa fondamentale. Certo, la voglia di arrivare al mare è tanta, ma per risparmiare bisogna andare ad agire su tutto, senza trascurare nulla.

Ecco, dunque, come fare 3 settimane di vacanza in Italia con una spesa inferiore ai 1000 euro tra alloggio e viaggi. Usufruendo di tutti quei vantaggi che la tecnologia odierna ci dà, soprattutto andando a utilizzare i siti giusti per la scelta migliore.

Lettura consigliata

Come risparmiare sull’acquisto di un biglietto aereo facendo un bagaglio essenziale ma completo, per un viaggio molto più economico