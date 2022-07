È arrivato il mento di mettere in tavola una pianta di stagione dal sapore intenso e immediatamente riconoscibile, la rucola. La pianta, Eruca vesicaria, è un’erbacea ed è possibile raccoglierla ad agosto dai campi e dai vasi. Il suo gusto e profumo è unico ed è largamente diffusa e utilizzata nel Mediterraneo e in alcune zone asiatiche. È ricca di nutrienti e per coltivarla non abbiamo bisogno di grandi orti perché possiamo posizionarla nei vasi in balcone. Ha una crescita rapida e veloce e non ha bisogno di cure, basta solo evitare ristagni nella terra. In cucina questa erba diventa la protagonista di molte insalate e panini, perché conferisce un sapore amarognolo, che si crea contrasti interessanti per il palato. Il classico piatto che prepariamo include rucola, grana e pomodorini, conditi con olio, sale e pepe, un perfetto contorno per pietanze a base di carne.

3 ricette per condire e cucinare la rucola non solo con i pomodorini e grana

In cucina è fondamentale usare un poco di creatività, in fondo non è necessario usare tecniche da chef, ma abbinare gli ingredienti giusti ed esaltando il sapore finale. Non dovremo essere cuochi professionisti per preparare un primo piatto, utilizzando anche la rucola. Se vogliamo stupire gli invitati, spendendo pochi euro e tempo in cucina, prepariamo una crema con rucola, noci e ricotta. Le proporzioni potrebbero variare in base alle nostre preferenze, mettiamo nel mixer gli ingredienti aggiungendo olio, sale e un pizzico di curry. Facciamo terminare la cottura della pasta in padella con dell’acqua di cottura e serviamo con delle foglie di basilico fresco.

In padella e a crudo

Se vogliamo realizzare un contorno più originale rispetto ai pomodorini e grana, cuciniamo la rucola con zucchine e cipolla rosse. Prepariamo un soffritto con olio, aglio e cipolla bianca, poi facciamo saltare le rondelle di zucchina, gli spicchi di cipolla rossa e rucola, fino a completa cottura. Sarà un contorno facile e veloce, ideale non solo per la carne ma anche per il pesce. Per ottimizzare il tempo potremmo aggiungere alle verdure in padella delle tenere polpette o degli straccetti di pollo o tonno.

Ma se non abbiamo intenzione di accendere i fornelli, ecco l’ultima delle 3 ricette per condire e cucinare la rucola. Per condire pasta, riso o insalatone fredde potremmo impiegare altri ingredienti, oltre ai classici e più conosciuti. Ad esempio si sposa bene con mele, arance e acciughe, semplicemente condita con del succo di limone biologico fresco. Tagliamo tutti gli ingredienti a pezzi, aggiungiamo la spremuta di limone, olio, pepe e un pizzico di sale, e usiamola per arricchire primi piatti o come pasto unico.

