Per condire gli asparagi questi 3 prodotti naturali potrebbero essere addirittura meglio di aglio e limone e ci faranno fare scorta di vitamine e minerali preziosissimi

In primavera le nostre tavole si riempiono di verdure e ortaggi meravigliosi e dalle straordinarie proprietà nutrizionali. Tra questi ci sono sicuramente gli asparagi con il loro gusto unico e il notevole carico di vitamine, fibre e antiossidanti. Asparagi che sono anche facili da cucinare ed estremamente versatili come abbiamo scoperto in questo precedente articolo. Oggi approfondiremo proprio questo argomento e scopriremo che per condire gli asparagi questi 3 prodotti naturali potrebbero farci dimenticare i classici aglio e limone. 3 condimenti che contengono una scorta di vitamine, fibre e minerali che potrebbero rivelarsi utilissimi per la salute.

Proviamo a condire gli asparagi con rosmarino e basilico

Molti di noi pensano che gli asparagi diano il meglio di sé soltanto abbinati a condimenti come aglio e limone. In realtà esistono altri prodotti altrettanto straordinari per esaltarne il sapore. Gli asparagi hanno un gusto leggermente amarognolo. Se vogliamo smorzare questa nota, possiamo puntare sulla dolcezza del rosmarino.

Oppure se amiamo i sapori amari possiamo addirittura esaltarli grazie al basilico. E sia rosmarino che basilico sono ricchissimi di vitamine e minerali utili alla salute. Spicca in particolare il contenuto di calcio. Ovvero del micronutriente che potrebbe aiutarci a proteggere le ossa dall’osteoporosi e a migliorare la salute di denti e muscoli.

Se vogliamo dare ai nostri amati asparagi un gusto davvero insolito e che ci farà impazzire, dobbiamo assolutamente condirli con il miele. La sua dolcezza si sposa alla perfezione con gli asparagi e potremo usarlo sia come base per un risotto che come semplice condimento.

Condire gli asparagi con il miele non è solo un affare per il palato. Lo è anche per la salute. Il miele è infatti un alimento incredibile. È ricchissimo di minerali come potassio, fosforo e magnesio e di vitamine del gruppo B. Tutte sostanze che potrebbero aiutare le funzionalità cerebrali e diminuire i livelli di stress. Ma non solo. Il miele ha ottime proprietà antibatteriche e sembra in grado di migliorare l’attività dell’intestino agendo sulla flora batterica.

Le uniche persone che dovrebbero maneggiarlo con cura sono quelle in sovrappeso o che soffrono di diabete. In questi casi l’elevato contenuto di zuccheri potrebbe peggiorare il quadro clinico complessivo.

