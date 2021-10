Se siamo stati o state diligenti, abbiamo già passato una domenica intera a fare il cambio dell’armadio. Tuttavia, o abbiamo una stanza con quattro armadi oppure i capi che abbiamo sistemato per bene sono soprattutto invernali. Maglioni di lana, gonne spessissime e pantaloni che ci tengono caldi solo guardandoli.

Il problema, però, è che siamo ancora a ottobre e qualche giorno fa molto freddo mentre in altri il sole splende. Ecco, se ci vestiamo troppo pesantemente in uno di questi giorni, rischiamo di sudare troppo per poi prendere freddo e ammalarci. In epoca di tamponi e di Covid 19 non è proprio il massimo buscarsi un raffreddore.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Di conseguenza, sarebbe opportuno seguire alcune indicazioni per scegliere come vestirci. Infatti, ecco le 3 regole per vestirsi elegantemente ad ottobre per essere sempre alla moda.

Lunghezze a geometria variabile

Il gioco è semplice ma la regola difficile. Dobbiamo coprire le parti più sensibili del nostro corpo senza però appesantirci troppo. Di per sé la questione sembra semplicissima, ma se usiamo solo dei giochi di materiali diversi possiamo sbagliarci. I nostri vestiti devono infatti cercare di incastrarsi tra loro così da permetterci di lasciare, se vogliamo, degli spazi aperti.

Una lunga camicia è perfetta, perché se abbiamo freddo possiamo incastrarla nei pantaloni o nella gonna. Se abbiamo caldo, invece, la possiamo lasciare svolazzare. Per le donne una gonna è l’elemento essenziale: copre senza eccessi.

3 regole per vestirsi elegantemente ad ottobre per essere sempre alla moda

Per quanto riguarda il colore o i colori da scegliere, dobbiamo ricordarci di essere in autunno. Infatti, la tonalità che ci racconta meglio questa stagione è l’arancione, il giallo, il rosso chiaro. In altre parole, i colori delle varie tonalità della zucca. Inoltre, il colore arancione è un colore caldo che, almeno visivamente, potrebbe equilibrare l’arrivo dei primi freddi. Con l’arancione della zucca ci sta benissimo il marrone, quindi magari abbinare un pezzo di un colore e uno dell’altro.

Infine, i capi in pelle sono ideali per ottobre. Magari dovremmo evitare il nero, troppo sobrio e troppo formale. La testa di moro o il marrone scuro è perfetto per le nostre giacche in pelle, magari con cerniera zip regolabile secondo il nostro stato d’animo e calore.

Approfondimento

Arriva da Parigi la moda per un autunno elegantissimo e raffinato di chi ha classe.